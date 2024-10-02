Gençlere Aort Yırtılması Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Gençlere Aort Yırtılması Uyarısı

Gençlere Aort Yırtılması Uyarısı

Prof. Dr. Hökenek, kontrolsüz vücut geliştirme sporunun aort yırtılmasına yol açabileceğini belirtti.

02.10.2024 10:48
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Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, kontrolsüz vücut geliştirme sporu yapan gençlerin aort damarında yırtılmaların yaşanabileceğini, sonuçlarının ise ölümcül olabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Faruk Hökenek, gençler arasında vücut geliştirme sporlarına ilginin artarak devam ettiğini belirterek, vücut geliştirme sporuyla ilgilenen gençlere uyarılarda bulundu.

Hökenek, kontrolsüz vücut geliştirme sporu yapan gençlerin aort damarında yırtılmaların yaşanabileceğini, sonuçlarının ise ölümcül olabileceğine dikkati çekerek, "Gençler bunu yaparken kalplerinde bir sıkıntı olup olmadığına bakmıyor. Yüksek kiloların altına girerek kaslarını geliştirmeye çalışıyor. Bu yükün altına girmeden önce kalplerinde herhangi bir sorun olmadığına mutlaka baktırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aort damarının yırtılmasının hayati sonuçlar doğuracağının altını çizen Hökenek, burada temel nedenin hastanın iki yaprakçıklı aort kapağına sahip olması olduğunun bilgisini paylaştı.

Hökenek, normal insanlarda üç, bazılarımızda ise iki yaprakçık bulunduğunu bilgisini paylaşarak, "İki yaprakçıklı aort kapağına sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu iki yaprakçıklı aort kapağı sahibi olan kişilerde ana damarda genişleme ve yırtılma olma olasılığı normal insanlara göre oldukça fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda bununla ilgili bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Hökenek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde 17 yaşında bir gencimiz ağırlık çalışırken bir anda spor salonunda bayılıyor. Hastaneye gidiyor, oradan da bize sevk ediliyor. Yapılan incelemelerde gencimizin ana aort damarında yırtılma olduğu tespit ediliyor. Çok şanslıymış ki bize geldiğinde hayattaydı. Acil olarak ameliyata aldık ve sağlığına kavuştu. Gençlere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ağır sporlar yapmadan önce mutlaka kalbinize baktırın. Herhangi bir genetik yatkınlık, kalbinizde bir problem varsa ona göre sporunuzu seçersiniz ve yaparsınız."

Kaynak: AA

Bahçelievler, Ekonomi, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençlere Aort Yırtılması Uyarısı - Son Dakika

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