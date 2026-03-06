Gentaş Kimya Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
Gentaş Kimya Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

06.03.2026 13:08
Gentaş Kimya, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul'da 'GENKM' koduyla işlem görmeye başladı.

Halka arz sürecini tamamlayan Gentaş Kimya, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "GENKM" koduyla işlem görmeye başladı.

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Kahraman, Gentaş Kimya Satın Alma Direktörü Alican Aydın, Gentaş Kimya Mali İşler Direktörü Murat Yılmazer ile Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Aksosman ve Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İhsan Engindeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kimya sektöründe 25 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren şirket, Deniz Yatırım liderliğinde sermaye piyasalarına adım attı.

Gentaş Kimya, 2-3 Mart'ta gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından bugün itibarıyla "GENKM" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında, Gentaş Kimya'nın, aktif büyümesini gerçekleştirmiş, yeni tesisler kurmuş, üretim kapasitesini artırmış ve ihracatını geliştirmiş güçlü bir sanayi şirketi olduğunu söyledi.

Şirketin halka arzdan elde ettiği gelirle sermaye yapısını güçlendireceğini, faaliyet alanlarını geliştireceğini, AR-GE ve inovasyon yatırımlarını destekleyerek yeni pazarlara ulaşacağını belirten Ergun, "Bu nedenle halka arz sürecinde emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Gentaş Kimya'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Bugün ulaştığımız nokta uzun yıllara dayanan disiplinli çalışmanın sonucu"

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın da şirketin bugün ulaştığı noktanın uzun yıllara dayanan disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Aydın, üretim kalitesinden kurumsal yönetime kadar her alanda sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamamız, bu istikrarlı yolculuğun önemli bir kilometre taşıdır. Bundan sonraki süreçte de paydaşlarımıza değer üretmeye, güçlü bilanço yapımızı koruyarak istikrarlı büyümemizi sürdürmeye ve şirketimizi daha şeffaf, daha kurumsal bir yapıyla geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

Halka arz sürecinde güçlü yatırımcı ilgisi

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman da halka arzın şirket için yalnızca finansal bir süreç değil, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kahraman, halka arz sürecinin Gentaş Kimya'nın üretim gücünü ve vizyonunu sermaye piyasalarının dinamizmiyle buluşturduğu yeni bir dönemin başlangıcını simgelediğini kaydederek, "Halka arz sürecimize gösterilen güçlü yatırımcı ilgisi, katma değerli üretim yaklaşımımıza, ihracat odaklı büyüme stratejimize ve sürdürülebilirlik temelli yatırımlarımıza duyulan güvenin somut bir göstergesi oldu. Bu güvene, önümüzdeki dönemde daha yüksek katma değerli ürünlere geçişimizi hızlandırarak ve global pazarlardaki etkinliğimizi artırarak karşılık vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Sermaye piyasalarına adım atmanın Gentaş Kimya'nın küresel büyüme hedeflerine önemli bir ivme kazandıracağını ifade eden Kahraman, şöyle devam etti:

"Bugün attığımız bu adım ile hedefimiz, AR-GE yatırımlarımızı güçlendirerek yeni ürünler geliştirmek, ihracat pazarlarımızı genişletmek ve Gentaş Kimya'yı global değer zincirinde daha güçlü bir konuma taşımaktır. Sermaye piyasalarının sağladığı şeffaflık ve kurumsal güçle, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürerek şirketimizi dünya ölçeğinde rekabet eden bir marka haline getirmeye devam edeceğiz."

821 bini aşkın yatırımcıdan talep

Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Aksosman da gerçekleştirilen işlemin Deniz Yatırım'ın başarıyla tamamladığı 28. halka arz olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel ölçekte oldukça sıcak gündeme, halka arzlar açısından yoğunluğa ve hatta 'Borsa'da Satış' yöntemini kullandığımız için 1,5 gün gibi kısa bir süreye rağmen işlemimize 821 bini aşkın yatırımcı başvuruda bulundu ve 1,93 milyar liranın üzerinde talep oluştu. Bu güçlü ilgi hem Gentaş Kimya'nın büyüme potansiyeline hem de sermaye piyasalarımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi."

Kaynak: AA

