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Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday - Son Dakika

Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday

27.01.2022 14:41
Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Çeşme ve Alaçatı'nın turizmde önemli bir değer olduğunu, ancak deniz, kum, güneş dışında değerler aradıklarını belirterek Germiyan Mahallesinin de önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Çeşme ve Alaçatı'nın turizmde önemli bir değer olduğunu, ancak deniz, kum, güneş dışında değerler aradıklarını belirterek Germiyan Mahallesinin de önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Demir, "Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olabilir" yorumunu yaptı.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme'nin turistik değerlerini öne çıkarabilmek, turizm anlamında yapılabilecekleri gözden geçirmek için Ildır Mahallesi'nden başladığı ziyaretlerini Germiyan Mahallesi ile sürdürdü. Germiyan Mahallesi'nde, mahalle muhtarı Işık Kaya ile görüşen Demir, yaptığı duvar resimleri ile Germiyan'ın adını Türkiye'ye duyuran Nuran Erden ve evinin terasını kafeye çevirerek Germiyan'ın yöresel lezzetlerini ziyaretçilere sunan Dilek Özer ile de görüştü. Video çekimlerle sosyal medyada ve turizm fuarlarında Germiyan'ın tanıtımının da yapılabileceğini anlatan Demir, yapılacak tanıtımlarla Germiyan'ın ciddi değer kazanabileceğine inandığını vurguladı. Turistlerin deniz, kum, güneş dışında değişik turistik değerleri de görmek, yöresel lezzetleri tatmak istediklerini belirten Demir, Germiyan'ın Alaçatı'nın minyatürü olabileceğini ifade etti.

Germiyan ekmeği

Germiyan'ın, değerlerini yaşatan çok kıymetli bir köy olduğunu vurgulayan Demir, "Bu köyün ekmek gibi ve ilk slow food adayı olmak gibi değerleri var. Yöresel adetlerimizi ve yeme içme kültürünü burası simge olarak günümüzde de yaşatıyor. Dolayısıyla burasının turizm değerlerini öne çıkarmak için ne yapabiliriz düşüncesiyle geldik. Çeşme'ye tatile gelenler buraya da ziyarete gelsin. Germiyan ekmeğiyle ün salmış bir yer. Birçok büyük markette ekşi mayalı Germiyan ekmeğini bulmak mümkün. Germiyanlıların evlerinde yapacağı ekşi mayalı ekmekleri, köy evlerinin taş fırınlarında pişirerek bu geleneksel ekmeği buraya ziyarete gelecek yerli ve yabancı turistlere sunmaları, ayrıca Germiyan'a özgü lezzetleri, evlerinin bahçelerinde, teraslarında sunmaları, Germiyan'ın turizm anlamında gelişiminde katkıda bulunacaktır" diye konuştu. ÇEŞTOB Başkanı Demir, Germiyan ekmeğini otellerin restoranlarında da misafirlerine sunduklarını, katkısız, tam buğday unundan yapıldığını anlattıklarını belirterek ekmeğin ilgi gördüğünü söyledi. Demir, Çeşme Belediyesi ile de işbirliği yapılarak köy evlerinde yeniden taş fırınların yapılması, Germiyan'a gelecek turistlerin geleneksel Germiyan ekmeğinin nasıl yapıldığını görmeleri ve tatmaları için kendilerinin de tur düzenleyebileceklerini anlattı.

"Germiyan'ın simgesini ekmek yapmak gerekir"

Germiyan ekmeğinin değerli bir ürün olduğunu, insanların artık doğal beslenmeye yöneldiklerini belirten Demir, fabrikasyon değil, yine köy kadınlarının elleriyle yaptıkları, köy evlerinin taş fırınlarında pişirilen ekmeğin Germiyan'a hak ettiği değeri kazandıracağını söyledi. Demir, "Germiyan denilince akla Germiyan ekmeği geliyor. Hatta Germiyan'ın simgesini ekmek yapmak gerekir. Bu konuda bir mücadele verilirse, buranın cıvıl cıvıl olması için elimizden geleni yaparız. Otellerimize broşür koyarız, broşürleri turizm fuarlarına götürürüz. Germiyan'ı tanıtmak için ne gerekirse yaparız. Biz deniz, kum, güneş dışında ürün arıyoruz. Alaçatı bir ürün. Çeşme'ye gelenlerin yarısından fazlası Alaçatı için geliyor. Gelenlerin yüzde 5'i Germiyan için gelse, burası ciddi değer kazanır" sözlerine yer verdi.

"Germiyan, turizm için bir değer"

"Weekent Germiyan" (Hafta sonu Germiyan) denilerek hafta sonları Germiyan'ın hareketlendirilmesi için çalışılması gerektiğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Germiyan, turizm için bir değer. Germiyan'da yaşayanlarda da bir enerji olursa, her sorun hızla ortadan kalkar. Önemli olan burada yaşayanların evlerinin bahçelerini, teraslarını kafelere çevirmeleri, turiste yöresel ürünleri sunabilmeleri. Tanıtımı biz yaparız. Bu gelişimiz bir başlangıç. Biz kapıyı araladık. Bundan sonra içeriye girelim. Neler yapabiliriz, birlikte değerlendirelim. Çeşme ve Alaçatı turizmde bir değer. Bu değerden Germiyan'ın da bir pay alması gerekir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday
Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday
Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday
Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday

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Yakup Demir, Alaçatı, Turizm, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Germiyan, Alaçatı'nın minyatürü olmaya aday - Son Dakika Ekonomi


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