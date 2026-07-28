Gerze'de 122 Üreticiye Hibe Desteği - Son Dakika
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Gerze'de 122 Üreticiye Hibe Desteği

Gerze\'de 122 Üreticiye Hibe Desteği
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Gerze'de 122 üretici, KDAKP kapsamında makine ve ekipman hibe desteği aldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 122 üreticiye hibe desteği sağlandı. Destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalanırken, yatırım kapsamında alınan makine ve ekipmanların teslimatına başlandı.

Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, KDAKP'nin 2026 yılı 1. Hibe Çağrı Dönemi kapsamında ilçedeki üreticilere önemli destekler sunulduğu belirtildi. Proje kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle 9 üreticiye 250 metrekare sera, 33 üreticiye yem karma makinesi, 51 üreticiye ot toplama makinesi, 2 üreticiye silaj makinesi ve 9 üreticiye arıcılık kovanı desteği verileceği bildirildi. Ayrıca, Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) onaylı hassas grupların desteklenmesi kapsamında 18 üreticiye yüzde 100 hibe ile 90 metrekare sera kurulacağı ifade edildi.

Toplam 122 üreticinin faydalanacağı proje ile kırsal alanda üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin gelir düzeyinin artırılması, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gerze'de 122 Üreticiye Hibe Desteği - Son Dakika

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