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Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor - Son Dakika

Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

08.11.2023 16:00  - Güncelleme: 16:26

Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Satın alma işleminin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'den dünyaya açılan Getir, ABD'deki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket, ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak için anlaşma sağladı.

ANLAŞMANIN BU AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Şirket açıklamasına göre, Getir, New York merkezli FreshDirect'i, Amerika'nın en büyük gıda perakende gruplarından olan Ahold Delhaize USA'den satın alacak. Anlaşmanın kasım ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

GETİR'İN TECRÜBESİ ŞİRKETİ DAHA DA BÜYÜTECEK

FreshDirect, 2021'den bu yana ABD'de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisinden ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı ve kolaylık sağlayan bir hizmet sunacak. Getir ise FreshDirect'in özellikle taze ürün kalitesinden ve çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York'taki kullanıcıları için daha da cazip hale getirecek.

BRONX SEMTİNDEKİ TESİSTE FAALİYETİNE DEVAM EDECEK

FreshDirect, bölgenin en iyi tarım ve gıda ürünleri üreticileriyle güçlü iş ilişkileri kurarak, faaliyet gösterdiği coğrafyada en önemli online market oyuncularından biri oldu. New York'un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veren şirket, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak, New York'un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek.

Kaynak: AA

Getir, Teknoloji, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor - Son Dakika
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