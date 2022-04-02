Getir'den Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika
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Getir'den Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek

02.04.2022 13:49
Getir'den Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek

Getir, Kızılay ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, Getir ve GetirBüyük'e Ramazan Yardım Kolisi ürününü ekledi.

Getir, Kızılay ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, Getir ve GetirBüyük'e Ramazan Yardım Kolisi ürününü ekledi. Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu yaşatmak için ilk adımı atarak, 10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi'ni Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan Getir, kullanıcılarını da bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyor.

Getir, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Kızılay'la iş birliği gerçekleştiriyor. Ramazan ayının insan hayatına kattığı değerlerden yola çıkarak ilk adımı atan Getir, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere 10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi'ni Kızılay'a ulaştırdı.

Getir kullanıcıları da birlik duygusunun daha derinden hissedildiği Ramazan ayı boyunca Getir ve GetirBüyük üzerinden Kızılay'a özel olarak hazırlanan Ramazan Yardım Kolisi'ni sipariş vererek ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek. Kullanıcıların sanal olarak satın alabileceği ve içinde yağdan una, salçadan makarnaya temel ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı Ramazan Yardım Kolisi, Getir tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay'a ulaştırılacak.

Getir'in Kızılay iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere sanal olarak sunduğu Ramazan Yardım Kolisi'nin yanı sıra kullanıcıları için 2 farklı boy ve içerikte Ramazan Kolisi de Getir ve GetirBüyük'ün ürünleri arasına eklendi. Getir kullanıcılarının ister kendileri, isterlerse farklı adresteki sevdikleri için sipariş verdikleri Ramazan Kolileri dakikalar içinde kapılarına geliyor.


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Kızılay, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Getir'den Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika


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