Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı adeta felç etti. Hızı 130 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bunun sonucunda 4 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Trafikte ise özellikle motosiklet sürücü zor anlar yaşadı. Başakşehir'de bir binanın çatısından düşen parçanın motokuryenin başına gelmesi ve 15 Temmuz Köprüsü'nde 2 metrobüsün rüzgarda ilerlemekte zorlanan motokuryelere kalkan olması sosyal medyada gündem oldu.
Teslimat servisi hizmeti sunan Getir, tehlikeli koşullar nedeniyle İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızla sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diger illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizde yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınız' rica ediyoruz" denildi.
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada, "Yollardaki arkadaşlarımızın güvenliği en büyük önceliğimiz. İstanbul'daki hava koşulları normale dönene kadar Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemekspeti Mahalle'de saha ekibimizle yaptığımız teslimatlara ara verdik" denildi.
Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklaması yapmıştı.
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