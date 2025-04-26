Araçlar için son 3 gün! Yaptırmayana ceza var - Son Dakika
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Ekonomi

Araçlar için son 3 gün! Yaptırmayana ceza var

Araçlar için son 3 gün! Yaptırmayana ceza var

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ücretli Taşımacılık Teşvik Sistemi (UTTS) için son başvuru tarihini 30 Nisan olarak belirledi. Başvuruların belirtilen tarihe kadar tamamlanması gerektiği uyarısında bulundu.

26.04.2025 15:39
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uyarısı geldi. Cihaz ve iletişim modüllerine ilişkin kayıt işlemlerinin 30 Nisan'a kadar aktarılması gerektiği hatırlatıldı. Resmi Gazete'nin 5 Ekim 2023 tarihli sayısında yayımlanan "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi amacıyla UTTS kurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

TTS KULLANAN ARAÇLARA TTB ZORUNLULUĞU

UTTS kapsamında akaryakıt istasyonlarına Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO), kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar ile bu mahiyette olmayan ancak Taşıt Tanıma Sistemi kullanan taşıtlara ise Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. Tebliğ kapsamında, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine TTO'ları temin ederek 31 Ocak'a kadar taktırmaları gerekiyordu. Benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedariki için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak cihazlarda ise bunun için yıl sonuna kadar (31 Aralık) süre bulunuyor.

GİB uyardı: UTTS için son tarih 30 Nisan

DEPO İÇİN SÜRE 31 ARALIK'TA DOLACAK

Düzenleme kapsamında, taşıt sahiplerinin de kiralama yoluyla edindiği veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Ocak'a kadar TTB taktırması gerekiyordu. Birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda, benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için süre 31 Aralık'ta dolacak. İlgili madde kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar için ise 1 Temmuz'dan itibaren TTB taktırılması gerekiyor.

DONANIMLAR İÇİN SON TARİH 30 NİSAN

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile taşıt sahiplerinin cihaz, iletişim modülü ve diğer donanımlara ilişkin olarak internet sitesi üzerinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmak şartıyla belirtilen donanımları en geç 30 Nisan'a kadar taktırmaları ya da montajını yaptırmaları önem taşıyor. UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak iletilecek. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Olası hak kayıplarının yaşanmaması bakımından akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile UTTS kapsamında TTB taktırılması zorunluluğu bulunan taşıt sahiplerinin mezkur genel tebliğin ilgili kısımlarında yer alan düzenleme ve sürelere uygun hareket ederek yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Detaylı bilgi için 'utts.gov.tr' adresi ziyaret edilebilir.

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Son Dakika Ekonomi Araçlar için son 3 gün! Yaptırmayana ceza var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ecevit çakar:
    23 senelik iktidarlarında TEK ÜRE?İKLERİ CEZALAR :)) 9 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    neydi maliyeti kaca takiliyor olayi hala aklimda.. saka gibi ulke. batirdilar ekonomiyi nereden neyi cikaracaklar sasirdilar da iste godamanlara, kendi yandas oara babalarina vergi affi su bu ile almadan vergi binin vatandasin boynuna.. tupcu misal odedi mi borcunu.. daha bilen sayabilir belki 30 40 50 isim.. hey gidi partizanlik heyy.. goruyor adam biliyor adam hala gozunu kapatiyor.. hala benden ise yapsin derdi.. 100 yilda bi gram vergi veriyoruz bizim paramiz cumlesi yerlesmedi aklimiza. 8 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Vatandaşa nasıl kazık atarızın pesindeler hala, asalak gibi milletin sırtindan saltanat sür, sana denetim olmasın, hesap verme habire milleti kaziklamanin yolunu ara, akaryakıt zlufken fisimi aliyormuyum takibini yap bu ne lan 4 0 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Neden takılacak Yahudi izlesin diyemi. Yerli sı yapılsın illaki takılacak.. sa. 0 0 Yanıtla
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