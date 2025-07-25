Gıda Denetimlerinde Cezalar 1,3 Milyar Lira

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, yılın 7 ayında işletmelere yönelik yaptıkları 650 bine yakın denetimde, yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Dilber, AA muhabirine, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak gıda üreticilerinin titizlikle denetlendiğini dile getirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl 8 bin denetçiyle 1,3 milyon denetim yaptıklarını anlatan Dilber, "Bu yıl 7 ayda 650 bine yakın gıda denetimi yaptık. Bu denetimler sonucunda yaklaşık 1,3 milyar liraya yakın idari para cezası uyguladık." dedi.

Dilber, Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden de insanların sağlığını tehlikeye düşüren, taahhüt ettiği içeriği sağlamayan, taklit ve tağşiş ürünleri bulunduran firmaların tespitinin de kamuoyunun bilgisine sunulduğunu vurguladı.

Uygunsuz üretim yapan firmaların teşhiri işe yaradı

Bu tür gıdaları üreten işletmelerin tespitinin ardından idari para cezası uygulandığını aktaran Dilber, şunları kaydetti:

"Bu cezalar işletmelerin gayri safi yurt içi gelirinin en az yüzde biri kadar olacak şekilde. Bunun dışında halkın sağlığıyla oynayan işletmeleri savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu işlemlerin nihayetinde de bahse konu firmaları Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden paylaşıyoruz. Bu uygulamaya başlamadan önce 28 kez kamuoyu duyurusu yapıldı. Daha önce bunlar yılda bir kez, bazen de yılda üç kez yapılıyordu. Şimdi her hafta düzenli olarak yapılıyor. Uygulamayı hayata geçirdiğimiz günden itibaren yaklaşık 1900 parti ürünü kamuoyuna duyurduk. Bunlar kişinin sağlığını tehlikeye atan, taklit ya da tağşiş olan ürünler. Şu anda bu uygulama, tüketiciler nezdinde çok fazla takip ediliyor. Bu paylaşımlarla, firmaların halkta bilinirliğini sağlıyoruz."

Dilber, bu sistemin firmaları düşman gözüyle gördüğü bir sistem olmadığını, kamuoyunda tüketicinin hakkı olan, parasını verdiği ürünün ne olduğunu bilmesi için uygulandığını söyledi.