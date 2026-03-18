Gıda Güvenliği İçin Yeni Politikalar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğini sağlamak ve dezenflasyonu desteklemek için önlemler aldı.

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği ile dezenflasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla politika araçlarının etkin şekilde uygulandığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda ve tarım sektörüne yönelik tedbirlerin iç ve dış ticarette kararlılıkla hayata geçirildiği belirtildi.

Gıda arz güvenliğinin temini, yerli üretimin desteklenmesi, iç piyasa fiyatlarının dengeli seyretmesi ve spekülatif fiyat hareketlerin önlenmesi amacıyla politika araçlarının gerektiğinde etkin biçimde devreye alındığına işaret edilen açıklamada, Bakanlığın, gıda güvenliğine yönelik uygulamalarını, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam koordinasyon içinde, ürün bazında hassasiyetle yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığın gıda ve tarım ihracatına ilişkin çeşitli önlemler aldığı belirtilerek, "Beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlandırılmış, elma ve limon, İhracatı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilerek yakın takibe alınmış, ayrıca büyük ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçek yağı ve yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına halihazırda izin verilmemektedir." ifadesi kullanıldı.

İthalata yönelik tedbirlere ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"12 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde kullanılmak üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 0 gümrük vergili veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı. İklim koşulları nedeniyle rekoltede yaşanan düşüşü dengelemek ve sofralardaki fiyatı korumak adına, yeşil mercimekte yüzde 19,3 gümrük vergisi nisan sonuna kadar geçici olarak yüzde 10'a indirildi. Bisküvi, yulaf ezmesi ve müsli üreten sanayicilerimizin maliyetlerini düşürmek için yulafta uygulanan yüzde 130 gümrük vergisi, sadece bu ürünlerin üretiminde kullanılması şartıyla nisan sonuna kadar yüzde 30'a çekilmiştir. Bakanlığımızca son dönemde alınan önlemler kapsamında limonda uygulanan gümrük vergisi, 12 Mart'a kadar uluslararası taahhütlerimizin izin verdiği en yüksek oran olan yüzde 54 seviyesinde iken, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanmasını teminen, 31 Temmuz'a kadar geçici olarak yüzde 10 seviyesinde uygulanacaktır. Antep fıstığında da zirai don ve kuraklık sonucunda artan piyasa fiyatlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte ithalat imkanı sağlanmıştır."

Açıklamada, bölgede yaşanan mevcut küresel gerilim nedeniyle tarımsal girdilerin fiyatlarında artış gözlemlenmesi üzerine gübre arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve gübre sektörünün olası maliyet artışlarından korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin hayata geçirildiği belirtilerek, üre cinsi eşyanın gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bakanlığın yurt içinde de adil ve rekabetçi bir gıda sektörü için tedbirler aldığına işaret edilen açıklamada, "Halkımızın temel gıda ürünlerinden ekmek konusunda esnaf odalarımızdan gelen tarife tekliflerinde Bakanlığımızın 'uygun görüşü' şartını daha etkin hale getirdik. Bu düzenlemeyle hem gramaj standartlarının korunması hem de adil fiyatın tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bakanlığımız tarafından son dönemde atılan önemli adımlardan biri olarak, restoranlardaki servis ve kuver ücreti adı altında alınan ilave ücretlendirmelerin önüne geçilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gıda arz güvenliği ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla politika araçlarının etkin şekilde uyguladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tarladan sofraya kadar uzanan zincirin her halkasında teyakkuz halinde bulunuyoruz. Bu kapsamda, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte, üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktayız. Bu süreçte, spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir. Bakanlığımız, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarımızı etkin biçimde işletmekte mevzuatın öngördüğü yaptırımlar tereddütsüz uygulanmaktadır."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:43:48. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.