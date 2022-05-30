Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor

30.05.2022 12:41
Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor

Dünya gündeminde yaşanan pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha gündeme gelen gıda krizi ve gıdanın geleceğiyle ilgili önemli konu başlıkları, Gaziantep'te konunun uzmanlarının katılacağı etkinlikte masaya yatırılacak.

Dünya gündeminde yaşanan pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşında bir kez daha gündeme gelen gıda krizi ve gıdanın geleceğiyle ilgili önemli konu başlıkları, Gaziantep'te konunun uzmanlarının katılacağı etkinlikte masaya yatırılacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen ve Gaziantep merkezli Karkas Çiftliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan "Gıda Krizi ve Gelecek" konulu panelde ülkemizin bundan sonraki süreçte hangi adımları atması gerektiği, yol haritasının ne olması gerektiği sorusuna cevap aranacak.

Hangi başlıklar ele alınacak

Etkinlikte, yaşanan gıda krizinin nedenleri ve çözüm önerileri, Türkiye'nin gıda risklerinin neler olduğu, dünyadaki durumun nasıl olduğu, gıda politikaları, pandemi, iklim değişimi ve savaş üçgeninde gıdanın durumu, teknolojinin gıdayı nasıl değiştirmekte olduğu, gıda endüstrisinin nereye doğru evrildiği gibi birçok önemli konu detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Kimler katılacak

Panele konusunda uzman isimler olan FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Başkent Üniversitesi'nden Prof.Dr. Ahmet Şahinöz ve Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Bayram konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise TAGYAD (Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği) Başkanı İsmail Uğural üstlenecek.

"Gıda Krizi ve Gelecek" konulu panel 6 Haziran Pazartesi günü Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM)'nde Saat 13: 30'da gerçekleştirilecek. - GAZİANTEP

Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor
Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Montrö Boğazlar Sözleşmesi kaç yıllık? Montrö Boğazlar Sözleşmesi bitiş tarihi! Montrö ne zaman bitiyor? Montrö Boğazlar Sözleşmesi kaç yıllık? Montrö Boğazlar Sözleşmesi bitiş tarihi! Montrö ne zaman bitiyor?
Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement