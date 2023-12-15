Giresun\'da 4 özel kız öğrenci yurduna para cezası

REKABET Kurulu, Giresun'da faaliyet gösteren 4 özel kız öğrenci yurduna, ortak fiyat belirledikleri gerekçesiyle idari para cezaları uyguladı.

Rekabet Kurulu tarafından, Giresun'da bulunan 4 özel kız öğrenci yurdu hakkında, aralarında anlaşarak fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla, ağustos ayında başlatılan soruşturmalar sonuçlandı. Teşebbüsler tarafından Rekabet Kurulu'na rakipleri ile anlaşıp yurt fiyatlarını belirledikleri açıkça kabul edilen uzlaşma metinleri gönderildi. Rekabet Kurulu'nca alınan karara göre; söz konusu özel yurtlara 5 bin ile 150 bin TL arasında idari para cezaları uygulandı.