Giresun'da Banka Çalışanlarına Stres ve Öfke Kontrolü Eğitimi

Ekonomi

Giresun'da Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik 'stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü' konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimde stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konularında eğitim verildi. Öz Finans İş Sendikası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitimi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programına sendika üyesi banka çalışanları katıldı.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, bankacı üyelerinin hem iş hayatına hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmak için bakanlığın katkıları ile eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güdül, "Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir" dedi.

Program sonunda sendika üyelerine katılım belgesi verdi. - GİRESUN