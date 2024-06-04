Giresun'da Banka Çalışanlarına Stres ve Öfke Kontrolü Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Banka Çalışanlarına Stres ve Öfke Kontrolü Eğitimi

Giresun'da Öz Finans-İş Sendikası tarafından düzenlenen eğitimde banka çalışanlarına stres yönetimi ve öfke kontrolü konularında eğitim verildi. Eğitim programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen bir proje kapsamında gerçekleştirildi.

04.06.2024 09:30
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Giresun'da Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik 'stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü' konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimde stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konularında eğitim verildi. Öz Finans İş Sendikası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitimi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programına sendika üyesi banka çalışanları katıldı.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, bankacı üyelerinin hem iş hayatına hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmak için bakanlığın katkıları ile eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güdül, "Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir" dedi.

Program sonunda sendika üyelerine katılım belgesi verdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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