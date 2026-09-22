Giresun'da butik atölyeler gurbetçinin fındığını katma değerli ürüne çeviriyor - Son Dakika
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Giresun'da butik atölyeler gurbetçinin fındığını katma değerli ürüne çeviriyor

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Giresun\'da butik atölyeler gurbetçinin fındığını katma değerli ürüne çeviriyor
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Giresun'da hasat sezonu sona erince gurbetçiler fındıklarını emanete bırakmak yerine butik atölyelerde işlettirip ezme ve krokana dönüştürüyor. Atölye sahibi İlker Uzuner, üreticinin böylece katma değer elde ettiğini ve iç tüketime katkı sağlandığını söylüyor.

Giresun'da fındık hasat sezonunun sona ermesiyle birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi gurbetçiler de fındıklarını emanete bırakmak veya kabuklu olarak satmak yerine butik fındık işleme atölyelerinde işlettirerek farklı ürünlere dönüştürmeyi tercih ediyor. Ezme, kavrulmuş fındık ve krokan gibi ürünlere dönüştürülen fındıklar, hem üreticilerin kendi ihtiyaçlarında değerlendiriliyor hem de iç tüketime katkı sağlıyor.

Karadeniz'in fındık üretiminin yoğun olduğu sahil kesimlerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli butik fındık işleme atölyeleri, üreticilerin ürünlerini katma değerli hale getirmesine imkan sağlıyor. Özellikle gurbetçiler, fındıklarını emanete bırakmak yerine işlettirerek vakumlu paketler halinde veya farklı fındık ürünlerine dönüştürerek memleketlerinden yaşadıkları şehirlere götürüyor.

Atölyelerde işlenen fındıkların bir bölümünün doğrudan üreticilerin kendi tüketiminde değerlendirildiği, bir bölümünün ise üreticiler tarafından farklı bölgelerde pazarlanarak ekonomiye kazandırıldığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, butik işletmelerde değerlendirilen fındığın toplam rekolte içerisinde sınırlı bir paya sahip olmasına rağmen iç tüketim açısından önemli bir katkı sunduğunu ifade ediyor.

"Üretici fındığından daha fazla katma değer elde ediyor"

Giresun'da fındık işleme atölyesi sahibi İlker Uzuner, butik işletmelerin üreticiye sunduğu imkanın önemine dikkat çekti. Uzuner "Amacımız ülkemize katma değerli ürünler sağlamak ve çiftçimizin yanında durmak. Çiftçimizden aldığımız ürünleri katma değerli hale getirerek üreticimize de daha fazla değer sunmak istiyoruz. Bu tür butik işletmelerde çiftçimiz alın terinin karşılığını daha verimli elde ediyor. Çünkü kendi fındıklarını işleyip verdiğimizde, kendileri bu üründen katma değerli şekilde istifade ediyor. Hem iç tüketime katkı sağlıyor hem de isterlerse kendileri pazarlayabiliyorlar" dedi.

"Emanete bırakmak yerine işlettirip götürüyorlar"

Özellikle gurbetçilerin fındıklarını artık farklı şekillerde değerlendirmeyi tercih ettiğini belirten Uzuner, "Genelde gurbetçi arkadaşlarımız fındıklarını bir an önce kırdırıp ikamet ettikleri yerlere gitmek istiyorlar. Gurbetçilerimiz eskiden fındıklarını emanete bırakıyorlardı. Şimdi butik işletmeler sayesinde fındıklarını kırdırıp istedikleri ölçülerde vakum yaptırıyor, ezme, krokan veya farklı ürünler hazırlatıyorlar. Daha sonra kendi ürünlerini alıp yaşadıkları yerlere götürüyorlar" diye konuştu.

"Butik işletmelerden çiftçimiz son derece istifade ediyor"

Fındık üretiminin yapıldığı sahil kesimlerinde butik işletmelerin sayısının arttığını ifade eden Uzuner, "Artvin ile Kocaeli arasındaki fındık üretiminin yoğun olduğu sahil kesimlerinde bizim gibi butik işletmeler bir hayli fazla. Bu şekilde çiftçimiz butik işletmelerden son derece istifade ediyor. Üreticinin kendi fındığını değerlendirmesi, ürünün katma değer kazanması ve iç tüketimde kullanılması açısından bu işletmeler önemli bir işlev görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiGiresunGüncelSon Dakika

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