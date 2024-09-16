Giresun\'da Fındık Fiyatı 123 Liraya Düştü

Ekonomi

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 7 lira düşüşle 123 liraya geriledi.

Giresun'da geçen hafta 126 liradan 4 lira yükselişle 130 liraya alıcı bulan fındık, bu haftaya ise düşüşle başladı. Fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Geçen hafta fındık fiyatı randımanına göre 130 lira seviyelerinde alıcı bulurken, bu hafta 123 liraya geriledi. Fındık fiyatını belirleyen arz-talep meselesidir. Çoğu insan fiyatı tüccar veya fabrika belirliyor sanıyor ama böyle değil. Üreticinin hasadı bitirip fındığı çuvallamasının ardından pazara yoğun bir fındık gelmeye başladı. Bu da ister istemez pazarda fiyatların düşmesine neden oldu. Üreticinin biraz sabredip bu aralar pazara ihtiyacı kadar fındık indirmesinde fayda var. Bir diğer neden ise emanete fındık verilmesi. Evinde fındığı muhafaza edemeyecek gurbetçiler ya da üreticiler fındığı emanete bıraktı, depolar doldu. Bunun da fiyatların düşmesinde önemli bir etkisi var" dedi. - GİRESUN