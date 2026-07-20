Giresun\'da Fındık Hasadı Ücretleri Belirlendi

Giresun'da ağustos ayının ilk haftası başlanacak olan fındık hasadı öncesi Giresun Valiliği, 2026 yılında uygulanacak tarım işçisi ücretleri ile patoz çekim bedellerini açıkladı. Valilik koordinasyonunda toplanan komisyon, günlük yevmiyelerden çalışma saatlerine kadar uygulanacak usul ve esasları belirledi.

Giresun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen komisyon toplantısında, 2026 yılı fındık hasat sezonunda çalışacak tarım işçilerinin günlük asgari ücretleri ile patoz çekim ücretleri belirlendi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda, fındık toplama işlerinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi yemek işverene ait olduğunda bin 101 TL, yemek işçiye ait olduğunda ise bin 280 TL olarak tespit edildi.

Hasat döneminde görev yapacak aşçıların günlük ücreti bin 280 TL olarak belirlenirken, toplanan fındıkların taşınmasında görev alacak çuvalcıların günlük ücretinin ise yemek işverene ait olduğunda bin 380 TL, yemek işçiye ait olduğunda bin 480 TL olması kararlaştırıldı.

Açıklamada, belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde asgari ücret olduğu vurgulanarak, işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşmayla bu rakamların altına düşülmemek kaydıyla daha yüksek ücretlerin uygulanabileceği ifade edildi.

Komisyon kararları kapsamında işçi haklarının korunmasına yönelik düzenlemelere de yer verildi. Buna göre, işçi ücretlerinin hasat sonunda geciktirilmeksizin doğrudan işçilere ödenmesi gerektiği belirtilirken, tarım işçisi temin eden aracıların işverenlerden aldıkları ücretlerden yol parası veya benzeri adlar altında işçiler adına herhangi bir kesinti yapamayacağı kaydedildi.

Fındık hasadında kullanılan patoz makinelerine ilişkin düzenlemelerin de belirlendiği açıklamada, ton/saat başına patoz çekim ücretinin 6 bin TL olarak tespit edildiği bildirildi.

Vatandaşların huzurunun korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla patoz makinelerinin çalışma saatlerinin şehir merkezlerinde 08.00-21.00, köylerde ise 07.00-24.00 olarak sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, fındık kıran patozları çalıştıranlar, yol kenarlarına zuruf bırakarak kamu malına zarar verenler ile belirlenen saatler dışında faaliyet gösterenler hakkında ilgili kurumlar tarafından gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. - GİRESUN