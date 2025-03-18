Giresun'da Fındık İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Fındık İhracatı Artıyor

Giresun'daki firma, modernizasyon ve hibe ile kapasitesini artırarak yıllık 8 bin ton fındık ihraç ediyor.

18.03.2025 13:16
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Giresun'da devlet desteği ile tesislerini modernize ederek kapasitesini artıran firma yıllık 8 bin ton fındık ihraç ediyor.

Tirebolu ilçesinde faaliyet gösteren fındık kırma ve işleme firması, tesislerini modernize etmek ve yenilerini eklemek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu.

Firma 2017, 2020, 2021 ve 2024 yıllarında şu anki toplam değeri 67 milyon lira olan 4 proje için 28 milyon lira hibe desteği aldı.

Tesislerindeki fındık kırma hacmi yıllık 30 bin tona ulaşan firma yıllık 8 bin ton da ürün ihraç eder hale geldi.

Firma ayrıca ilgili başka bir programdan aldığı destekle binalarının çatılarına kurduğu güneş enerji sistemiyle kendi tükettiği elektriğin tamamına yakınını da üretiyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ak, AA muhabirine, 2006 yılından bu yana fındık sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yeni yatırım ve ürünlerle kendilerini geliştirdiklerini belirten Ak, 2017 yılında TKDK'den aldıkları ilk hibe desteği ile tesislerini modernize ettiklerini kaydetti.

Ak, ihracata yönelik yeni bir tesis kurulumu yaparken de hibe desteği aldıklarını ifade ederek, ilerleyen yıllarda bu tesisteki makineleri yenileyerek daha teknolojik hale getirip kapasiteyi artırdıklarını anlattı.

TKDK'nin ilanlarından ve kurumun çalışmaları sayesinde bu desteklerden bilgi sahibi olduklarını dile getiren Ak, "İlk seferde danışman şirket kullandık ama daha sonraki projeleri kendimiz hazırladık. Bu projelerin hazırlanmasında her zaman TKDK çalışanlarından yakınlık ve destek gördük." ifadelerini kullandı.

Ak, hibe desteklerini amacına uygun olarak kullandıklarını vurgulayarak, "Nitelikli sayılabilecek bir kapasiteye eriştiğimizi bu destekleri tam yerinde kullandığımızı ve üretimi artırarak ekonomiye faydalı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Hibelerin ciddi bir finansman desteği sağladığının altını çizen Ak, bunun da yatırım yapmayı ve üretimi artırmayı daha kolay hale getirdiğini söyledi.

Halil Ak, firmada istihdam edilen kişilerin sayısının 250'ye yükseldiğini belirterek, istihdamı önemli ölçüde artırmış olduklarını kaydetti.

"Bu başarıda TKDK'nin da adını zikretmemiz gerekiyor"

Önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaştıklarını ifade eden Ak, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 5 yıldır yer aldıklarını belirtti.

Bunun Anadolu ölçeğinde değerlendirildiğinde ilk 500 içinde oldukları anlamına geldiğini ifade eden Ak, "Bu bizim, çalışanlarımız ve iş ortağı olduğumuz firmalar için gurur verici. Bu başarıda TKDK'nin da adını zikretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ak, devletin yatırımcılara önemli ölçüde desteklerinin olduğunu vurgulayarak, "Yeter ki yatırımcı firmalarımız ciddi olsunlar, desteklerini takip etsinler ve kendilerini projelerde düzgünce ifade edebilsinler ve projenin gerçekleşmesi için çaba sarf etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Tirebolu, İhracat, Ekonomi, giresun, Enerji, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık İhracatı Artıyor - Son Dakika

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