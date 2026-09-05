Giresun'da fındık üreticileri sahil yolunda kuruttukları ürünleri için çadırda nöbet tutuyor - Son Dakika
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Giresun'da fındık üreticileri sahil yolunda kuruttukları ürünleri için çadırda nöbet tutuyor

Giresun\'da fındık üreticileri sahil yolunda kuruttukları ürünleri için çadırda nöbet tutuyor
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Giresun'da fındık üreticileri, yüksek rakımlı köylerde kurutmakta zorlandıkları ürünlerini Karadeniz Sahil Yolu'ndaki boş alanlara seriyor. Üreticiler, hırsızlığa ve yağmura karşı çadır kurup imece usulü nöbet tutarak fındıklarını satışa hazır hale getirmeye çalışıyor.

Giresun'da hasat ettikleri fındıkları Karadeniz Sahil Yolu'ndaki boş alanlarda kurumaya bırakan üreticiler, geceleri kurdukları çadırlarda ürünlerinin başında bekliyor.

Üreticiler, hasadın ardından patoz işlemine soktukları fındıklarını satış öncesinde son işlem olan güneşte kurutmaya bırakıyor.

Sahil bölgelerine göre sıcaklığın düşük olduğu yüksek rakımdaki köylerde fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticiler, alternatif alanlara yöneliyor.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlar, halk pazarları ve boş alanları tercih eden üreticiler, fındıkları belirli bir düzende sererek daha iyi kuruyabilmesi için zaman zaman karıştırma işlemi yapıyor.

Üreticiler, fındıklarını satışa en iyi şekilde hazırlayabilmek için ürünlerinin yanı başına kurdukları çadırlarda ya da araçlarında konaklıyor.

Görele ilçesinde yaşayan fındık üreticisi İsmet Kargün, AA muhabirine, yaklaşık 1 ton fındığı 15 günde hasat ettiklerini söyledi.

Köyde sıcaklığın rakım farkı nedeniyle daha düşük olduğunu ve ürünü kurutmakta zorlandıklarını ifade eden Kargün, fındığın sahil kesiminde 5 günde kuruyabildiğini dile getirdi.

Kargün, akrabalarıyla nöbet tutarak ürünlerin yanlarından ayrılmadıklarını kaydetti.

Ümit Kargün ise patoz işleminden sonra fındığı sahile getirdiklerini belirterek, "Fındığı burada bırakmıyor, 3-5 kişi bir araya geliyoruz. Bir akşam ben, bir akşam diğer arkadaş bekliyor. Sırayla imece usulü bekliyoruz." dedi.

Hasan Sarıhan da kurutmadaki en büyük zorluğun yağmur olduğunu vurguladı.

Yağış anında ürünü hemen bir araya toplamak ve üzerini örtmek gerektiğinin altını çizen Sarıhan, "Yağmur yağarsa gerçekten de zor bir iş. Fındık suyla temas ettiğinde kararıyor, o zaman da randımanı düşüyor, tadı kaçıyor. Kurutup satmak gerekiyor. Tabii içerisindeki kötü fındıkları da kuruturken seçiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da fındık üreticileri sahil yolunda kuruttukları ürünleri için çadırda nöbet tutuyor - Son Dakika

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