Ekonomi

Giresun'da fındık üreticilerinin yaklaşan hasat öncesi bahçe temizliği mesaisi başladı

GİRESUN - Giresun'da fındık toplama tarihleri 4-17 Ağustos tarihleri olarak açıklanırken, üreticiler hasat öncesi bahçelerde temizlik mesaisine başladı.

Giresunlu fındık üreticileri bahçelerde ot ve diken temizliği için çalışmalarını sürdürüyor. Eski el tırpanının yerini alan ot biçme motorları işi kolaylaştırırken, motorcuların günlük 5 bin liraya kadar çıkan fiyatları ise üreticileri kendi işini kendi yapmaya mecbur bırakıyor.

Giresun'da fındık hasadına günler kala üreticiler hasat öncesi bahçe altı temizlik çalışmalarına başladı. Fındık bahçelerindeki temizlik çalışmalarını sürdüren üreticiler, daha önceki yıllarda olduğu gibi hasat öncesi fındık fiyatının açıklanmasını bekliyor. Artan maliyetler karşısında üreticilerin beklentisi ise 160 ila 180 lira arasında değişiyor.

Tırpanın yerini alan motor işi kolaylaştırdı, maliyeti artırdı

Fındık işçiliğinde en zor işlerden birinin bahçe temizliği olduğunu anlatan fındık üreticisi Yusuf Karadeniz, "Bir süre sonra başlayacağımız fındık hasadı öncesi yapılacak işlerden en önemlisi bahçe altını temizlemektir. Eskiden bu işler tırpanla yapılırdı. Günümüzde ise ot motoruyla kolaylaşmasına rağmen hala fındık işçiliğinde en zor işlerden birisidir. Bu iş zor olduğu için de motoru, yakıtı, diğer malzemeleri motorcuya ait olması halinde 5 bin liraya kadar günlük yevmiye isteyenler oluyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Ancak maliyeti azaltmak isteyen ve kendi yapacak durumda olanlar kendi işini kendileri görmeye çalışıyor" dedi.

Maliyeti düşürmek için kendi işini kendileri görüyor

Fındık hasadı öncesi bahçe bakımının önemine dikkat çeken Ahmet Yılmaz ise "Hasat öncesi bahçe altı temizliği çok önemli. Bahçe altını temizlemezsen fındık toplaman imkansızdır. Bu yüzden önce fındık dallarının dibindeki ışkın dediğimiz dalları temizlemek gerekiyor. Sonra ise bahçe altındaki ot, diken gibi bütün bitkileri temizlemek gerekiyor. Bu ot temizleme işini her ne kadar ot motoruyla yapmak kolay gibi görünse de hem tehlikeli hem de ağır iş. Büyüklüğüne göre en az 7-8 kilogramlık motoru saatlerce sırtında taşıyıp bir o kadar ağırlıktaki kolunu da devamlı sağa sola sallayarak otu biçmek için güç kuvvet gereklidir. Araziye göre değişse de ortalama 3 bin 500 ila 5 bin lira arasında çalışanlar var. Alınan para hak ediliyor ama tabi ki bir maliyet oluyor. Maliyeti düşürmek için köylerde kalanlar kendi işini yapıyor ama yapamayanlar çaresiz bu maliyeti gözden çıkartıyor. Bir de buna fındık toplama yevmiyesi bin 500 lirayı eklersek ciddi anlamda maliyet artıyor" diye konuştu.

Fındık hasadına başlamadan maliyetleri düşünmeye başladığını söyleyen Hatice Karaman ise "Az bir fındığım var ve yaşlı bir kadınım. Kendi toplasam toplayacak gücüm yok, yevmiyeciye versem bana bir şey kalmayacak. Doğrusu ne yapacağımı bilemiyorum. Fındığın sele gitmesine de göz yumacak değiliz. Bakalım ne yapacağım. Ancak konu komşu yardım ederde toplayabilirsem belki fındığın bir faydasını görürüm. Yoksa fındık ancak gübrenin, ilaçlamanın, yevmiyecinin, motorcunun parasını ancak karşılar. Çektiğimiz eziyet yanına kar kalır" ifadelerini kullandı.