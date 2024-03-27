Giresun\'da Kabuklu Fındık Fiyatı Düştü

Giresun'da serbest piyasada 140 liranın üstüne çıkan kabuklu fındık fiyatı 125 liraya geriledi. Fındık karanfil sayımı ile tahmini fındık rekoltesinin bu yıl 850 bin ton olacağı söylentisi bu düşüşte etkili oldu.
Sezona 80 liradan başlayan ve sezon boyunca 110 ila 130 lira arasında seyreden fındık fiyatı geçen hafta zirve yaparak 140 liranın üzerine çıktı. Üreticinin 150 lirayı görmesini beklediği fındık fiyatı sert bir düşüşle 125 liraya geriledi.
Fındık fiyatının zirveyi gördükten sonra düşüşe geçmesinin nedenlerini açıklayan Giresun'un tarihi Fındık Pazarı'nın esnaflarından Mustafa Kankaya, tahmini karanfil sayımlarının ve zirai don riskinin azalmasının etkili olduğunun söyledi. Kankaya yaptığı açıklamada, "Geçen hafta fındık fiyatı 140 liranın üzerine çıkmıştı ve bu fiyat sezonun en zirve fiyatı oldu. Ancak her yıl olduğu gibi bu zamanlarda yapılan karanfil sayımı ile tahmini fındık rekoltesi 850 bin ton olarak açıklandı. Bu geçen yılında üzerinde tahmini bir rekolte açıklaması oldu. Tabi bir de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık erken açmaya başlamıştı ve bu da zirai don riskini beraberinde getirmişti. Ancak hava şartlarının zirai don riskini azalttı. Ayrıca banka faizleri de artınca elinde fındık tutan tüccarlar ihracatçılara bir anda fındığı satması etkili oldu. Bütün bunları dikkate aldığımızda 150 lirayı zorlayan fındık fiyatı 125 liraya kadar geriledi" dedi.
Sezon boyunca fındık fiyatının gerek TL gerekse döviz bazında istikrarını koruduğunu da ifade eden Kankaya, "Normal şartlarda değerlendirdiğimizde TMO'nun fındık alım fiyatı açıklandığında dolar bazında baktığımızda 3.5 dolar civarındaydı. Bugünde değerlendirdiğimizde yine yaklaşık 3.5 dolar civarında diyebiliriz. Serbest piyasada sezona 80 liradan başlayan fındık fiyatı sezon boyunda 110 ila 130 lira arasında gidip geldi. Fındık üreticileri bu sezon bir kayıp yaşadıklarını söyleyemeyiz ancak, beklendiler daima yüksek oldu. 120 lirayı görünce beklenti 130 lira oldu, 130 lirayı geçince de 140 lira beklentisi oldu. Geçen hafta da 140 lirayı görünce beklenti 150 liralar olmuştu ancak tahmini rekolte açıklanması, zirai don riskinin azalması gibi nedenlerle piyasadan etkilenen fiyatlar da gerilemiş oldu. Bundan sonra artık oluşacak fiyatlar yeni sezonu belirleyecektir" diye konuştu. - GİRESUN
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