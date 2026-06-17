Giresun'da Salep Orkidesi Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Giresun'da Salep Orkidesi Üretimi Artıyor

17.06.2026 13:44
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Emine Öztürk, sosyal medya etkisiyle salep orkidesi üretimine başladı, bu yıl 12 kg hasat bekliyor.

Giresun'da sosyal medyada gördüğü salep orkidesini özel izinle yetiştirmeye başlayan Emine Öztürk, bu yıl 12 kilogram ürün elde etmeyi planlıyor.

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Öztürk, yaz dönemini memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kovanpınar köyünde geçiriyor.

Fındık ve çay üreticisi de olan 62 yaşındaki Öztürk, bahçesinde yetiştirdiği domates, biber ve fasulye gibi çeşitli sebzeleri pazarlarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Sosyal medyada salep orkidesi üretimiyle ilgili video izleyen iki çocuk annesi Öztürk, arazisinin bir bölümünde bu ürünü yetiştirmek için harekete geçti.

Tirebolu Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Öztürk, "Giresun'da Salep Orkidesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimlere katıldı ve fide desteğinden yararlandı.

Öztürk, geçen yıl bahçesinin 100 metrekarelik kısmına salep orkide fidesi dikerek deneme amaçlı üretime başladı.

"Gelecek yıllarda üretim sahasını ve rekolteyi artırmayı hedefliyorum"

Üretici Emine Öztürk, AA muhabirine, sosyal medyada gördüğü salep orkidesi üretimi ile ilgili videoların dikkatini çektiğini söyledi.

Uzun süre yetiştiricilikle ilgili videoları izlediğini anlatan Öztürk, kendisinin de yapabileceğini düşünerek üretime karar verdiğini ifade etti.

Öztürk, gerekli izinleri alarak geçen yıl salep orkidesi üretimine başladığını dile getirerek, "İlk yıl deneme amaçlı ekim yaptım. Bu sene iyi rekolte beklentim var. 100 metrekarede başlamıştım, 200 metrekareye ulaştırdım üretim alanını." diye konuştu.

Hasat zamanının başladığını ve ay sonuna kadar süreceğini belirten Öztürk, bu sezon 12 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediğini anlattı.

Öztürk, bahçesinde çeşitli tarım ürünleri de yetiştirdiğini anlatarak, "Arazimde domates, biber, fasulye, salatalık, fındık ve çay gibi ürünler üretiyorum. Ek gelir amaçlı salep orkidesi de yapmaya başladım. Salep orkidesinin üretimi kolay, zor değil. Bir kişi çok rahat yapabilir." ifadelerini kullandı.

Ürünlerini çevredeki pazarlarda sattığını belirten Öztürk, gelecek yıllarda üretim sahasını ve rekoltesini artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan il genelinde 79 çiftçinin 6 dönümde yılda ortalama 600 kilogram salep orkidesi ürettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da Salep Orkidesi Üretimi Artıyor - Son Dakika

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