Giresun'da yüksek randımanlı fındık TMO'da 280 liraya yakın fiyat buldu - Son Dakika
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Giresun'da yüksek randımanlı fındık TMO'da 280 liraya yakın fiyat buldu

Giresun\'da yüksek randımanlı fındık TMO\'da 280 liraya yakın fiyat buldu
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TMO, Giresun kalite fındık için 50 randıman üzerinden 255 lira taban fiyat açıkladı; randıman farkıyla bu fiyat 275-280 liraya kadar yükseliyor. Tirebolu'da üreticiler yüksek randımanlı ürünlerini serbest piyasadaki 190 liralık fiyatın çok üzerinde TMO'ya satarak avantaj elde ediyor.

Giresun'da tamamlanan hasat sonrası ürününü kurutan fındık üreticileri, serbest piyasada oluşan fiyatların üzerinde alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yöneldi. TMO'nun Giresun kalite fındık için açıkladığı 255 liralık taban fiyat, randıman farkıyla birlikte 275-280 liraya kadar yükseliyor.

Tirebolu ilçesindeki TMO alım deposuna fındıklarını getiren üreticilerin ürünlerinde randımanın 52 ile 55 arasında değiştiği görüldü. Yüksek randımanlı fındık getiren üreticiler, ürünlerini TMO'ya kilogramı 280 liraya yaklaşan fiyatlardan satabiliyor.

Tirebolu'ya bağlı Yalç köyünden fındığını TMO'ya getiren üretici Hamdi Yalçın, randımanı 53,5 gelen fındığını yaklaşık 275 liradan satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yalçın, serbest piyasada fındık fiyatlarının daha düşük seviyelerde olduğunu belirterek "Serbest piyasada fındık fiyatı 190 lira civarında seyrederken ben fındığımı 275 küsur liradan TMO'ya sattım. Devlet fındık fiyatını 255 lira olarak açıklamıştı ancak fındığına iyi bakarsan randımanı ne kadar yüksek olursa fiyatı da o kadar yüksek oluyor. Ben yıl boyunca fındığıma emek harcadım. Sonra tüccara emanete bırakmak ya da serbest piyasaya satmak yerine iyi kuruttum, seçtim ve bugün 275 liranın üzerinde satabildim" dedi.

"Randıman ve verimlilik çok önemli"

Tirebolu'da TMO'nun alım merkezini ziyaret ederek fındık alımlarını yerinde takip eden AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan da yüksek randımanın üretici açısından önemine dikkat çekti.

Alkan, TMO'nun Giresun kalite fındık için 50 randıman üzerinden açıkladığı 255 liralık fiyatın, randıman farkıyla 275-280 liraya kadar yükseldiğini belirterek "Fındığın dönüm başına verimi ve fındığın randımanının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Fındığın kalitesine göre fiyat 255 liradan başlayıp 275-280 liraya kadar çıkabiliyor. Hatta genel itibarıyla 275 lira civarında satışlar gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Fındıkta verimlilik ve kalitenin artırılması gerektiğini vurgulayan Alkan, "Daha önce de bahsetmiştik; önemli olan verimlilik, önemli olan kalitenin yüksek olması. Biz dönüm başına 50-55 kilolara düşen fındığımızı bir an önce 100 kilo üzerine taşımamız lazım. Randımanı da en az 52-53 seviyelerine oturtmamız lazım" şeklinde konuştu.

Fındık Araştırma Enstitüsü ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticilere bilgilendirme ve destek sağladığını belirten Alkan, "Çiftçimizin her zaman yanında. Her zaman başvurabilirler, destek alabilirler; yeter ki emek etsinler. Bir işe ne kadar kıymet verilirse ve ne kadar emek edilirse o kadar verimli olur. Ürünümüze ve mahsulümüze sahip çıkalım. Hem de 255 liradan değil, 275-280 liradan" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tirebolu, Giresun, Ekonomi, Kalite, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da yüksek randımanlı fındık TMO'da 280 liraya yakın fiyat buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da yüksek randımanlı fındık TMO'da 280 liraya yakın fiyat buldu - Son Dakika
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