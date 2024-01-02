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Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 2024 yılında 101 liradan başladı - Son Dakika
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 2024 yılında 101 liradan başladı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının 2024 yılına 101 liradan başladığını belirtti. Bölük, 2023 ürünü fındık fiyatının yeni sezona ağustosta 70 liradan başladığını ve sezonun ilk aylarında hızla yükseldiğini söyledi. Fiyatın daha sonra düşüşe geçtiğini ve yıl sonuna kadar 95-100 lira arasında işlem gördüğünü ifade eden Bölük, bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 101 liradan işlem gördüğünü ve fiyatın ilerleyen günlerde arz-talebe göre şekilleneceğini belirtti.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 2024 yılında 101 liradan başladı
02.01.2024 - 12:17,
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının 2024 yılına 101 liradan başladığını belirtti.

Bölük, AA muhabirine, 2023 ürünü fındık fiyatının yeni sezona ağustosta 70 liradan başladığını, sezonun ilk aylarında arz-talep dengesi doğrultusunda hızla yükseldiğini söyledi.

Hamza Bölük, "Fiyat 110 lira seviyesini gördü. Daha sonra düşüşe geçen fiyatlar, yıl sonuna kadar 95-100 lira arasında işlem gördü." dedi.

Bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 101 liradan işlem gördüğünü dile getiren Bölük, fiyatın ilerleyen günlerde arz-talebe göre şekilleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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Giresun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 2024 yılında 101 liradan başladı - Son Dakika
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