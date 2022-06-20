Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi

20.06.2022 16:00
Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi

Türkiye'nin AB tarafından coğrafi işaretli olarak tescillenen 8. ürünü 'Giresun Tombul Fındığı' oldu.

Türkiye'nin AB tarafından coğrafi işaretli olarak tescillenen 8. ürünü 'Giresun Tombul Fındığı' oldu.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri (FİSKOBİRLİK) tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan başvuru sonucunda Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi. "Antep Baklavası/ Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Bayramiç Beyazı", "Malatya Kayısısı", "Aydın Kestanesi", "Taşköprü Sarımsağı" ve "Milas Zeytinyağı"ndan sonra "Giresun Tombul Fındığı" da Türkiye'nin AB'de tescil edilen sekizinci ürün oldu.

20 Haziran 2022 tarihli ve L 164 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bu tescil ile "Giresun Tombul Fındığı" her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de de koruma altına alındı. Giresun Tombul Fındığı, üreticiler tarafından tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve Giresun il sınırları içinde ve Trabzon'un Beşikdüzü ile Vakfıkebir ilçelerinde olması şartıyla üretilebilecektir.

Halihazırda AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere gerekli başvuruları yapılan ve Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam eden ürünler ise şöyle:

"Afyon Sucuğu", "Afyon Pastırması", "İnegöl Köfte", "Kayseri Sucuğu", "Kayseri Mantısı", "Kayseri Pastırması", "Antepfıstığı/Antep Fıstığı", "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini", "Antakya Künefesi", "Maraş Tarhanası", "Çağlayancerit Cevizi", "Maraş Çöreği", "Gemlik Zeytini", "Milas Yağlı Zeytini", "Gaziantep Menengiç Kahvesi/ Gaziantep Melengiç Kahvesi", "Araban Sarımsağı", "Tonya Tereyağı", "Erzurum Su Böreği", "Edremit Zeytinyağı", "Antep Fıstık Ezmesi", "Aydın Memecik Zeytinyağı", "İpsala Pirinci", "Bursa Kestane Şekeri", "Aydın Memecik Zeytini", "Kırkağaç Kavunu/ Kırkağaç melon", "Demirci Hünnabı", "Amasya Çiçek Bamyası", "Bursa Siyah İnciri", "Hopa Hamsili Ekmeği" ve "Suruç Narı"dır. - ANKARA

YORUMLAR
500
Giresun Belediyesi'nden bazı personelin yer değişikliklerine ilişkin açıklama Giresun Belediyesi'nden bazı personelin yer değişikliklerine ilişkin açıklama Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Zeytinyağı, Türkiye, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 16:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Tombul Fındığı coğrafi işaret olarak tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement