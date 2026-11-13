Giresun'un Güce ilçesinde kivi üreticileri hasada başladı, 20 dekarda üretim var

Giresun'un Güce ilçesinde kivi yetiştiren üreticiler hasada başladı.

Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, yaptığı açıklamada, ilçede 20 dekarda kivi üretimi yapıldığını belirtti.

Hasadın doğru dönemde yapılmasının meyve kalitesi açısından kritik olduğuna dikkati çeken İslam, geçen yıla göre rekoltenin daha iyi olduğunu aktardı.

Kivi üreticisi Bülent Bahadır ise tüm çiftçilere emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir sezon diledi.