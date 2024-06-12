Giresun Valisi, Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için özel sektöre çağrıda bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun Valisi, Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için özel sektöre çağrıda bulundu

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için özel sektöre çağrıda bulundu. Vali Serdengeçti, Giresun Adası'na ulaşım sağlanması konusunda özel sektöre yatırım yapmalarını tavsiye ederek, adaya rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımın sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Giresun'un turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını ve yatırımların devam edeceğini belirtti.

12.06.2024 12:34
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olma özelliğini taşıyan Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için özel sektöre çağrıda bulundu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, düzenlediği basın toplantısında Giresun'un geleceğinin turizmde olduğuna dikkat çekti. Giresun Adası'na ulaşım sağlanması konusunda bir ihtiyaç olduğunu da ifade eden Vali Serdengeçti, "Giresun Adası sadece Giresun'un değil Karadeniz'in bir cazibe merkezi. Bilindiği gibi Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adasıdır. Buranın turizme kazandırılması adına Kültür Bakanlığımızın nezdinde proje çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği gibi son yıllarda adaya ziyaret özel sektör tarafından işletilen bir tekneyle taşınıyordu. Giresun İl Özel İdaresi de zaman zaman çok ciddi destekler vermiş. Nihayetinde özel ticari bir tekneydi ve satıldı. Özel sektöre bu alanda bir açıklık var ve özel sektöre bu alanda yatırım yapmalarını tavsiye diyorum. Tasarruf tedbirleri kapsamında bir sınırlandırması söz konusu. Yani bir tekne alalım bu alandaki ihtiyaçları giderelim şeklinde bir yaklaşımda bulunamayız. Bu noktada hem görev alanıyla ilgili yasal pozisyonlarımız var, hem de tasarruf tedbirlerine uymak zorundayız. Ancak bu alanda bir boşluk var. Özel sektörü bu alanda yatırım yapmaya davet ediyorum. Bu konunun da takipçisi olacağız. Çünkü turizmin önemli bir merkezi olan Giresun Adası'na ziyaretçileri adaya rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamalıyız. Bununla birlikte Giresun son yıllarda Mavi Gölü, Göksu Travertenleriyle, yaylalarıyla turizm alanında önemli bir ivme yakalamış durumdadır. Tasarruf tedbirleri söz konusu ancak yatırım programına alınmış ihalesi yapılmış, başlanmış hiçbir yatırımın sonlanması durması söz konusu değildir. Belki yavaş ilerler ama mutlaka devam edecektir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Giresun Valisi, Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için özel sektöre çağrıda bulundu - Son Dakika

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