Girişimcilik Destek Programı Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimcilik Destek Programı Toplantısı

MATSO ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, KOBİ'lere yönelik destekler açıklandı.

06.12.2024 16:36
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle düzenlenen "KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ve Dijital Dönüşüm Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB desteklerinin küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Güngör, bu tür desteklerin girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesini ve işletmelerin dijitalleşme sürecinde önemli adımlar atmasını sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Amacımız, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini sağlamak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak projeleri desteklemektir. Bu toplantılar, girişimcilik ekosistemine yönelik önemli bir bilinç oluşturuyor."

KOSGEB destek programlarında yeni limitler

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, Girişimcilik Destek Programı'nın üst limitinin 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, İş Geliştirme Desteği kapsamında işletmelere 1,5 milyon TL'ye kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sunulduğunu belirtti. Bu desteklerin 36 ay vadeli, faizsiz ve komisyonsuz olarak geri ödeneceğini ifade eden Erkış, girişimcilerin büyümesi ve işlerini geliştirmesi için finansal imkanların genişletildiğini vurguladı.

Dijital Dönüşüm Destek Programı hakkında da bilgi veren Erkış, KOBİ'lerin dijital çağa uyum sağlaması ve sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için 1 milyon TL ile 20 milyon TL arasında destek sağlandığını belirtti. Erkış, uygun maliyetli finansman imkanlarının işletmelere uzun vadede önemli avantajlar sunduğunu ekledi.

Girişimcilik ekosistemi için yoğun katılım

MATSO Akademi bünyesinde düzenlenen toplantıya; MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, TEB ve İş Bankası temsilcileri, MATSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, KOSGEB destek programlarının detayları katılımcılarla paylaşıldı. Destek programlarına ilişkin sorular yanıtlanarak, girişimcilerin ve KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu bilgiler sunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Manavgat, antalya, Ekonomi, Eğitim, Finans, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilik Destek Programı Toplantısı - Son Dakika

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