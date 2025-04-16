Girişimcilik Zirvesi Sivas'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimcilik Zirvesi Sivas'ta Gerçekleştirildi

Girişimcilik Zirvesi Sivas\'ta Gerçekleştirildi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonu ile düzenlenen Start In Sivas Girişimcilik Zirvesi final programında girişimciler projelerini sergiledi. Program, Sivas Valisi, Belediye Başkanı ve üniversite rektörlerinin katılımı ile gerçekleşti.

16.04.2025 17:20  Güncelleme: 17:23
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Sivas İŞGEM'in paydaşlığında gerçekleştirilen Start In Sivas Girişimcilik Zirvesinin final programı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emre Biçer, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, il protokolü ile iş insanları ve girişimciler katıldı.

Programda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, katılım sağlayan girişimcileri tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Zeki Özdemir, "Odamız, valiliğimiz, belediyemiz ve üniversitelerimizle birlikte bu tür çalışmalara birlikte omuz verdiğimiz için bu güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Üniversitelerimizdeki teknoloji transfer ofisleri ile teknokentlerin, şehrimize ve sanayimize kazandıracağı girişimlere ön ayak olmasının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bu yapıların bir an evvel sanayiye ve üretime katılabilmeleri için de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak birkaç sihirli kelimemiz var; bunlardan biri de girişimcilik. Girişimcilik dediğimizde, tabiri caizse her şeyi bir kenara bırakıp koşuyoruz. Çünkü her şey girişimcilikle başlıyor" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek ise "Bugün burada, fikirlerini cesaretle hayata geçiren genç beyinleri, geleceğin liderlerini ve iş dünyasının yeni aktörlerini gururla izliyoruz. Sivas, bundan sonra da girişimcilik ruhunu besleyen, yeni fikirleri destekleyen, gençleri geleceğe hazırlayan bir şehir olmaya devam edecektir" dedi.

Program kapsamında il protokolü, 7 girişimci ekibin oluşturduğu prototip sergisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Girişimcilik Zirvesi Sivas'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika

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