GITEX Ai Türkiye'nin ilk günü İstanbul'da yoğun sunum ve söyleşilerle tamamlandı

Dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından biri olan GITEX kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen GITEX Ai Türkiye'nin ilk günü sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen GITEX Ai Türkiye, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Etkinlikte, yükselen girişimler, yatırımcılar ve teknoloji devleri, yeni pazarlara açılmak, işbirlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Programın ilk günü, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ile GITEX Başkan Yardımcısı Bilal Alrais'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin yapay zeka stratejisi kapsamında 2030'a kadar en az 1 gigavatlık (GW) kurulu veri merkezi kapasitesine ulaşma hedefini ele alan "1 GW İçin Geri Sayım" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, söz konusu hedefin operasyonel bilgi işlem kapasitesine dönüştürülmesi için gereken uygulama modeline odaklanıldı.

Oturumda, Türkiye'nin yapay zeka stratejisinin veri merkezlerini kamu veri setleri, yapay zeka yetenek havuzu, dijital devlet ve sanayi dönüşümüyle nasıl bir araya getirdiği tartışıldı.

Panelde ayrıca, izin süreçleri, arazi tahsisi, şebeke bağlantı takvimleri gibi uygulama aşamasındaki riskler ele alınırken, yapay zeka altyapısını güçlendirmek adına şebeke kapasitesi, yenilenebilir enerji, soğutma sistemleri, arazi temini ve büyük ölçekli bilgi işlem altyapısının arkasındaki enerji ortaklıkları masaya yatırıldı.

Söz konusu panelin ardından çeşitli konuşma, sunum ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Konuşmalarda, 2027 ve sonrasında kurumsal yapay zekanın nasıl şekilleneceği ve liderlerin bu dönüşüme nasıl hazırlanabileceği ele alındı. Ayrıca, imalat sanayisinde verinin artan önemi, fiziksel yapay zeka ve bağlantılı varlıkların fabrikaları akıllı sistemlere dönüştürmesi ile operasyonel verilerin ticari değere dönüştürülmesi konuları değerlendirildi.

Yapay zeka destekli kurumsal yapılar, fiziksel yapay zeka, küresel ticarette yapay zeka ekosistemleri, yeni nesil endüstriyel avantajlar, yapay zekanın kurumsal uygulamaları dönüştürmesi ve tüketici sektörlerinde sunduğu fırsatlar da konuşmaların öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bugünkü sürüm gerçek yapay zeka dünyasıyla başa çıkabilir mi?" başlıklı konuşma yaptı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "Yapay Zeka Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon" başlıklı oturuma katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen "Akıllı Fabrika: Endüstri 4.0 pilot uygulamalarından yapay zeka tabanlı üretime" başlıklı panelde, fabrikaların yapay zeka tabanlı, otomatik ve küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesi, Endüstri 4.0 pilot uygulamalarından üretim hatları, bakım, kalite kontrol ve planlamada ölçeklenebilir yapay zeka kullanımına geçiş ile endüstriyel yapay zekanın verimlilik, enerji verimliliği, kalite, dayanıklılık ve ihracat rekabetçiliği üzerindeki etkisinin ölçülmesi konuları ele alındı.

"Chatbotlardan yapay zeka iş gücüne: yapay zeka ajanları kurumsal operasyonları nasıl yeniden şekillendiriyor?" başlıklı söyleşide ise yapay zeka ajanlarının müşteri hizmetleri, finans, insan kaynakları, yazılım, satın alma ve operasyon gibi alanlarda üstlenebileceği roller, yapay zekanın sistemlere erişmesi, işlem başlatması, veri aktarması ve önerilerde bulunması durumunda gerekli güvenlik ve yönetişim önlemleri ile yapay zeka ajanlarının Türkiye'de verimlilik artışında yaratabileceği potansiyel değerlendirildi.

"Yapay zeka inovasyonuyla perakende dönüşümünü hızlandırmak" başlıklı söyleşide, yapay zekanın küresel ölçekte faaliyet gösteren perakende operasyonlarına entegrasyonu, yapay zekanın ölçekli kullanımında ekiplerin değişime hazırlanması ve günlük iş süreçlerinin dönüştürülmesi, milyonlarca müşteriye gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş e-ticaret deneyimi sunulması konuları ele alındı.

Ardından,"Hesapla, İş Birliği Yap, Üret: Bir Yapay Zeka Ekosistemi İnşa Etmek" başlıklı günün son panelinde, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, BSC Yapay Zeka Fabrikası (BSC AIF) Türkiye Proje Lideri Feyza Eryol ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır konuştu.

Etkinlik yarın da devam edecek

GITEX Ai Türkiye, kurumsal şirket ve girişimleri, küresel konuşmacıları ve yatırımcıları bir araya getiriyor.

Türkiye'nin unicorn ve büyüme aşamasındaki şirketlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen Turcorn 100 Programı kapsamındaki 24 şirket de organizasyonda yer alıyor.

YTÜ Yıldız Teknopark, İTÜ ARI Teknokent ve Teknopark Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen teknokentleri de girişimlerini küresel yatırımcılarla buluşturuyor.

Google Cloud, HPE, NVIDIA, ASUS, Dell Technologies, Huawei, SAP ve TrendAI gibi küresel teknoloji devleri de etkinliğe katılıyor.

GITEX Ai Türkiye, yarın ikinci ve son gün etkinlikleriyle devam edecek.