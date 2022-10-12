GİV Girişimci Buluşmaları'nın 75'incisi düzenlendi

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, dünyadaki ilk 250 inşaat firmasının 40 tanesinin Türk firması olduğunu belirterek, "Bu başarıyı sağlık, eğitim sektörüne, teknoloji ve savunma sanayii firmalarına taşıyabilirsek, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Önümüzdeki yüzyıl Türk yüzyılı olacak' söylemi bizim açımızdan çok manidar." dedi.

GİV Girişimci Buluşmaları'nın 75'ncisi Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlendi.

GİV, Türkiye genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerle yatırımcıların koordinasyon ve iş birliğini sağlamak, girişimciliği özendirmek, desteklemek ve yaymak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda GİV tarafından girişimcilerin bilgilendirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı için her ay düzenlenen Girişimci Buluşmaları, GİV Başkanı Mehmet Koç, yönetim kurulu üyeleri, girişimci iş adamları, yatırımcı ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşti.

Etkinliğe Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte konuşan Koç, iş dünyasının ülkenin lokomotifi olduğunu, dünyadaki gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin bu üretim kapasitesi ile elde edilen başarısında girişimcilerin, iş insanlarının çabalarının büyük rol oynadığını söyledi.

"Bizim insanımız üretken, kabiliyetli, ülkesine ve bölgesine etki edebilir çapa sahip"

GİV olarak girişimciliğin yeni nesillere aktarılmasına büyük önem verdiklerini belirten Koç, "Kurumlar ülkeler gibidir. Yapı Merkezi ve benzeri yapılar, bayrak taşıyıcısı dediğimiz firmalardır ve aslında ülkelerin varlıklarıdır. Kurumlar ülkenin bir parçasıdır ve zamanla o ülkenin bilançosunun bir cüzü haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar yurt dışında 460 milyar dolarlık proje gerçekleştirdiğini kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Dünyadaki ilk 250 inşaat firmasının 40 tanesi Türk firması. Bu başarıyı sağlık, eğitim sektörüne, teknoloji ve savunma sanayii firmalarına taşıyabilirsek, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Önümüzdeki yüzyıl Türk yüzyılı olacak' söylemi bizim açımızdan çok manidar. Çin'in, Japonya'nın, ABD'nin bütün imkanlarıyla çalıştığı, fon kaynakları ile piyasada olduğu bir dönemde Türk yapı firmaları dünyada bu kadar önemli başarı elde edebiliyorsa bu girişimcilerin başarısıdır. Girişimcinin ülke adına yaptığı çalışmalara bakıldığında bir girişimci bir ülkenin fonksiyonu kadar anlam ifade ediyor. Bizim insanımız üretken, kabiliyetli ve ülkesine ve bölgesine etki edebilir çapa sahip."

Başar Arıoğlu ise iş hayatında yaşadığı zorluklar ve edindiği tecrübelere ilişkin anekdotlar anlattığı konuşmasında, GİV'in yaptığı güzel girişimleri, koymuş olduğu ahlaki, toplumsal hedefleri benimsediğini ve desteklediğini kaydetti.

Büyük bir şirketin içerisinde girişimci olup yeni bir girişimi hayata geçirmenin daha zor olduğunu aktaran Arıoğlu, "Büyük bir şirketin içerisinde aksiyon alabilmek biraz daha zor çünkü işleyen bir sistem var. Bu sistemin içerisinde biz çeşitli girişimler yapıyoruz. Yapı Merkezi'nin içerisinde yeni teknolojiler öğrenmek, geliştirmek ve topluma devamlı yaptığımız işler ile hem teknolojik hem de sosyal olarak katkıda bulunmak gayreti içerisindeyiz. Bu vizyon içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.???????