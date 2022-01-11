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GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'tan 'şirketlere yatırım' iş birliği - Son Dakika

GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'tan 'şirketlere yatırım' iş birliği

11.01.2022 12:43
GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'tan 'şirketlere yatırım' iş birliği

Girişimcileri büyüme aşamasında destekleyen girişim sermayesi (venture capital) şirketleri; Hollanda merkezli GKG Ventures ile Türkiye merkezli Boğaziçi Ventures, fintek ekosisteminde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak üzere iş birliği yaptığını duyurdu.

Girişimcileri büyüme aşamasında destekleyen girişim sermayesi (venture capital) şirketleri; Hollanda merkezli GKG Ventures ile Türkiye merkezli Boğaziçi Ventures, fintek ekosisteminde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak üzere iş birliği yaptığını duyurdu.

Hollanda merkezli global bir finansal hizmetler grubunun risk sermayesi şirketi olan GKG Ventures, Türkiye girişim ekosisteminin tecrübeli oyuncularından Boğaziçi Ventures ile iş birliği yaptığını açıkladı. GKG Ventures, parçası olduğu 2 binin üzerinde alanında uzman çalışan kadrosu ile beş kıtaya yayılan şirketler grubundan aldığı stratejik gücü, Boğaziçi Ventures'ın Türk ekosistemindeki deneyimi ile birleştirerek fintek girişimlerine odaklanan yatırımlar yapmayı planlıyor. Öncelikli hedef Türkiye ve Orta Doğu Avrupa bölgesindeki girişimler olarak belirlenirken, iki şirket bu iş birliği için 30 milyon dolar fon ayırdı. GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures, bu iş birliğini ikincil hedef pazarlar olarak konumlandırdıkları Avrupa ve Asya bölgelerinde yapılacak fintek yatırımları ile sürdürmeyi planlıyor.

"GLOBAL GİRİŞİM EKOSİSTEMİNDE TÜRKİYE'NİN YILDIZI PARLAYACAK"

Duyurdukları bu iş birliğinin girişim ekosistemi için orta ve uzun vadede önemli faydalar sunacağına inandıklarını söyleyen GKG Ventures Managing Director'ü Baran Engür, özellikle fintek ve teknoloji startup'larını heyecanlı bir dönemin beklediğine işaret etti. Dijital dünya ve girişim ekosisteminin sınır tanımadığına değinen Engür, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de doğan ve filizlenen girişimlerin dünya arenasında etki yaratabildiğini son birkaç yıl içinde başarılı örneklerle gördük. Bu önemli bir kırılma oldu. Şimdi daha fazla cesur girişimciye ve onlara uluslararası arenada rehberlik edecek bizler gibi yol arkadaşlarına ihtiyaç var. Türkiye'nin girişimci potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. GKG Ventures olarak, Boğaziçi Ventures ile hayata geçirdiğimiz bu güç birliği sayesinde, belirlediğimiz bölgelerde hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Uluslararası düzeyde gelişmiş bilgi, deneyim ve olgunluğumuzla yerli girişimlere zirveye yürürken eşlik edeceğiz."

"GİRİŞİMCİLİĞİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İKSİR ELİMİZDE"

Türkiye'nin, son yıllarda sıklıkla dünya girişim ekosistemi içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyleyen Boğaziçi Ventures yönetim kurulu üyesi Barış Özistek ise konuyla ilgili açıklamasında,"Günümüzde startup'ların başarıya ulaşmak için savaşmaları gereken çok fazla cephe var ve ne yazık ki cephaneleri oldukça sınırlı. Pandemi örneğinde olduğu gibi; hiç hesapta olmayan dış etkenler, planlarımızı altüst edebiliyor. Strateji oluşturmak, öngörülerden beslenen iş planları hazırlamak, doğru kişilerle aynı masaya oturabilmek, deneyim satın almak ve veriden en üst seviyede faydalanmak gibi birbirinden bağımsız görünse de çok bağlantılı pek çok alanda deneyim ve bilgeliğin değeri giderek artıyor. GKG Ventures'la hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin kısa süre içinde fark edilir etkide faydalar doğuracağına inanıyorum" dedi.


GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'tan 'şirketlere yatırım' iş birliği
GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'tan 'şirketlere yatırım' iş birliği
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Hollanda, Türkiye, Yatırım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'tan 'şirketlere yatırım' iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures'tan 'şirketlere yatırım' iş birliği - Son Dakika
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