Global HackAtom Türkiye Aşaması Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Global HackAtom Türkiye Aşaması Tamamlandı

22.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde nükleer enerjinin geleceği üzerine çözümler geliştirildi.

Uluslararası öğrenci şampiyonası "Global HackAtom"un Türkiye aşaması, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom tarafından Obninsk Tech Uluslararası Bilim ve Eğitim Merkezi çalışmaları kapsamında yapılan şampiyona Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi.

Türkiye aşamasının ana teması ülkede nükleer enerjinin geleceğe yönelik kullanım alanları oldu. İki gün süren organizasyonda öğrenciler nükleer teknolojilerin Türkiye'nin gelişiminde kullanımına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

İlk gün nükleer teknolojiler alanında eğitim oturumları düzenlenirken, ikinci gün ekipler projelerini uzman jüriye sundu. Programda Rosatom'un stratejik ortağı Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI'ye bağlı Atom Enerjisi Enstitüsü, Akkuyu Nükleer AŞ ve RMS temsilcileri yer aldı.

Ulusal aşamada birinciliği Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Boiling Water (Again) adlı ekip kazandı. Ekip, eylülde Yekaterinburg'da yapılacak Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında düzenlenecek "Global HackAtom" finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI Atom Enerjisi Enstitüsü Nükleer Fizik ve Teknolojiler Bölümü Başkan Yardımcısı Aleksandr Nakhabov, "Global HackAtom"un Türkiye ayağının öğrencilerden yoğun ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Nakhabov, öğrencilerin enerji amaçlı nükleer teknolojilerin Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğinde geniş kullanım potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI mezunu ve Akkuyu Nükleer AŞ Ticari Operatörler Grubu Kıdemli Uzmanı Ahmet Yasin Öner ise Akkuyu NGS projesinin Türkiye'de yeni ve yüksek teknolojili bir sektör oluştururken aynı zamanda yeni bir uzman neslinin yetişmesine de katkı sağladığını belirtti.

Uluslararası "Global HackAtom" şampiyonasının Türkiye ayağının gençlerin nükleer enerjiye ilgisini ve yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirme isteğini ortaya koyduğunu belirten Öner, "Bu tür girişimler, geleceğin uzmanlarının uygulamalı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, en prestijli mühendislik alanlarından birinde kariyer fırsatları da sunuyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Global HackAtom Türkiye Aşaması Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:21:50. #7.12#
SON DAKİKA: Global HackAtom Türkiye Aşaması Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.