Global HackAtom Türkiye Aşaması Tamamlandı

Uluslararası öğrenci şampiyonası "Global HackAtom"un Türkiye aşaması, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom tarafından Obninsk Tech Uluslararası Bilim ve Eğitim Merkezi çalışmaları kapsamında yapılan şampiyona Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi.

Türkiye aşamasının ana teması ülkede nükleer enerjinin geleceğe yönelik kullanım alanları oldu. İki gün süren organizasyonda öğrenciler nükleer teknolojilerin Türkiye'nin gelişiminde kullanımına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

İlk gün nükleer teknolojiler alanında eğitim oturumları düzenlenirken, ikinci gün ekipler projelerini uzman jüriye sundu. Programda Rosatom'un stratejik ortağı Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI'ye bağlı Atom Enerjisi Enstitüsü, Akkuyu Nükleer AŞ ve RMS temsilcileri yer aldı.

Ulusal aşamada birinciliği Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Boiling Water (Again) adlı ekip kazandı. Ekip, eylülde Yekaterinburg'da yapılacak Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında düzenlenecek "Global HackAtom" finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI Atom Enerjisi Enstitüsü Nükleer Fizik ve Teknolojiler Bölümü Başkan Yardımcısı Aleksandr Nakhabov, "Global HackAtom"un Türkiye ayağının öğrencilerden yoğun ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Nakhabov, öğrencilerin enerji amaçlı nükleer teknolojilerin Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğinde geniş kullanım potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI mezunu ve Akkuyu Nükleer AŞ Ticari Operatörler Grubu Kıdemli Uzmanı Ahmet Yasin Öner ise Akkuyu NGS projesinin Türkiye'de yeni ve yüksek teknolojili bir sektör oluştururken aynı zamanda yeni bir uzman neslinin yetişmesine de katkı sağladığını belirtti.

Uluslararası "Global HackAtom" şampiyonasının Türkiye ayağının gençlerin nükleer enerjiye ilgisini ve yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirme isteğini ortaya koyduğunu belirten Öner, "Bu tür girişimler, geleceğin uzmanlarının uygulamalı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, en prestijli mühendislik alanlarından birinde kariyer fırsatları da sunuyor" ifadesini kullandı.