Global Ports, Ferrol Limanı'nı İşletecek - Son Dakika
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Global Ports, Ferrol Limanı'nı İşletecek

04.06.2026 15:27
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Global Yatırım Holding, İspanya'daki Ferrol Kruvaziyer Limanı'nı 30 yıl boyunca işleyecek.

Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH), İspanya'daki dokuzuncu limanı Ferrol Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne ekledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, geçen yılın kasım ayında şirket tarafından verilen teklif, Ferrol-San Cibrao Liman Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi. Liman başkanlığı imtiyaz hakkını devrederken, GPH, Ferrol Kruvaziyer Limanı'nı 30 yıl süreyle işletecek.

Portföyündeki 4 kıtada 20 ülkeden 35 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren kruvaziyer liman işletmecisi GPH'nin İspanya ve Atlantik'teki büyüme stratejisinin önemli bir kilometre taşı olarak nitelenen anlaşma kapsamında, limanın dış rıhtımında tüm kruvaziyer hatlarına, gemi acentelerine ve yolcu hizmeti sağlayıcılarına hizmet verecek modern, açık erişimli bir terminal binası inşa edilecek. Projenin ilk aşamasında 480 metrekarelik bir bina yapılması, ikinci aşamada ise bu alanın 960 metrekareye çıkarılması ve çalışmaların 2031 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Terminal, yolcu check-in alanları, bagaj yönetimi ve yönlendirme hizmetleri için ayrılmış bölümlere sahip olacak. Ayrıca ana binadan uzak yanaşan gemilere hizmet verebilmek için mobil imkanlar da sunulacak. Projenin ilk aşamasında gerçekleştirilecek inşaat çalışmalarına ilişkin 3 ay içinde projenin sunulması ve gerekli izinler alındıktan sonra çalışmaların 6 ay içinde başlaması hedefleniyor.

"Liman Global Ports Holding ağının önemli bir parçası haline gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Ferrol'un, İspanya ve Atlantik bölgesindeki büyümelerinde önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini belirtti.

Kutman, projenin geliştirme aşamasına geçmekten duydukları memnuniyete değinerek, şunları kaydetti:

"Yolcu deneyimini geliştirecek, destinasyonun uzun vadeli büyümesini ve uluslararası konumunu güçlendirecek modern bir kruvaziyer terminalini hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu limanda planlanan tüm yatırımları tamamladığımızda, liman, Global Ports Holding ağının önemli bir parçası haline gelecek. Yatırımlarımızın sonucunda 2026 yılında toplam 23 bin kruvaziyer yolcusu ağırlaması beklenen Ferrol Kruvaziyer Limanı'nda, 2034 yılında 80 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, İspanya, Finans, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Global Ports, Ferrol Limanı'nı İşletecek - Son Dakika

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