Global Turks Vakfı Dubai Buluşması

18.02.2026 09:01
Global Turks Vakfı, Dubai'de Orta Doğu'daki ilk tanıtım programını gerçekleştirdi.

Global Turks Vakfı, Türkiye ve ABD'de gerçekleştirdiği tanıtım programlarının ardından Orta Doğu'daki ilk buluşmasını Dubai'de gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Global Turks Vakfı'nın tanıtım etkinliği, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ın ev sahipliğinde, Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu Konutu'nda düzenlendi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Global Turks Vakfı Kurucu Başkanı Ayşegül Dicle Aydın, Global Turks Vakfı Başkan Yardımcısı Bahadır Kaleağası ve Global Turks Vakfı Dubai Lideri Arda Tokbaş ile Dubai'deki iş dünyası temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, vakfın 2021-2023 yılları arasında yürüttüğü "Global Turks par Excellence" Liderlik Araştırması'ndan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan yol haritası ve planlar, toplantıya katılan iş dünyası temsilcileriyle paylaşıldı.

Dünya genelinde yaşayan Türk profesyoneller arasında kültürel, ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmek amacıyla kurulan Global Turks Vakfı, farklı sektörlerden başarılı Türk liderleri bir araya getirerek güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Vakıf, Türk profesyonellerin liderlik kapasitelerinin geliştirilmesini, kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımının desteklenmesini ve Türk iş insanlarının uluslararası kurumlarda küresel ölçekte görünür kılınmasını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Turks Vakfı Kurucu Başkanı Ayşegül Dicle Aydın, Dubai'de gerçekleştirilen bu buluşmanın vakfın uluslararası çalışmaları açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle aynı platformda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Aydın, vakfın küresel ölçekte yürüttüğü faaliyetlerin gelecek dönemde artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Dubai, Son Dakika

