Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Londra Borsası'ndan çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Londra Borsası'ndan çıkıyor

Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Global Ports Holding'in Londra Borsası'ndan çıkma süreci devam ediyor. Holding, GPH'nin hisselerinin tamamını satın almak için nakit teklif sunmuştu. GPH, özel bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek ve büyümeyi hedefliyor.

06.08.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Global Yatırım Holding'in (GYH) bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH)'in Londra Borsası'ndan çıkmasına yönelik takvimi işlemeye devam ediyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye merkezli GYH, borsa kotundan çıkma açıklaması yaptığı sırada GPH'nin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 58,9640 hissesiyle çoğunluk hissedarı konumunda bulunuyordu.

GYH, Londra Borsası'ndaki GPH yatırımcılarına tüm çıkarılmış sermayesini satın almak için koşulsuz nakit teklif sunduğunu 22 Temmuz'da açıklamıştı. Teklif hükümlerine göre, GPH hissedarları, beher GPH hissesi için 4,02 doları nakit alma hakkına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şirket özelleştiğinde strateji ve yönetime kişisel olarak yön vermede kararlı olduklarını aktardı.

Kutman, "GPH, borsa kotundan çıkmasının ardından her zaman özel bir şirket olarak kalacak. Halka açıklık kaynaklı regülasyonlar nedeniyle kritik bilgileri zamanında önce açıklamak zorunda kalıyorduk. Sektör dinamiklerini dikkate aldığınızda ise bu bizi dezavantajlı bir konuma sokuyordu. ifadelerini kullandı.

Kutman, GPH'nin büyümeye devam edeceğine işaret ederek, kısa vadeli planlarında ABD, Karayipler ve Akdeniz'de yeni fırsatlar yakalamak olduğunu, uzun vadede ise Asya'ya odaklanacaklarını kaydetti.

"şirketlere işbirliği halinde hareket ediyoruz

Borsadan çıkışın olmasının kruvaziyer şirketleri için de olumlu sonuçları olacağına inandığına dikkati çeken Kutman, "Sektöre önemli bir hizmet veriyor, şirketlere işbirliği halinde hareket ediyoruz. Gemi boyutları büyümeye devam ediyor, yakıt olarak LNG'ye hızlı bir dönüşüm var ve dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler'in yeni altyapıya ihtiyacı bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Kutman, GPH'nin altyapı geliştirmeye verdiği önemi hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl içinde anlaşmasını imzaladığımız San Juan'a 400-500 milyon dolar bandında yatırım yapacağız. Daha önce işletmesini devraldığımız Bahamalar Nassasu Limanı'na yaptığımızı yatırımlarla kruvaziyer gemi trafiği arttı. Yeni bir terminal binası inşa ettik ve yerel işletmeler için perakende alanları ekledik. 2019'da 2,5 milyon olan yolcu sayısının gelecek yıl 5 milyona ulaşacağını öngörüyoruz."

Kaynak: AA

Londra, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Londra Borsası'ndan çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:12:52. #1.13#
SON DAKİKA: Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Londra Borsası'ndan çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement