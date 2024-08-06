Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Londra Borsası'ndan çıkıyor

Ekonomi

Global Yatırım Holding'in (GYH) bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH)'in Londra Borsası'ndan çıkmasına yönelik takvimi işlemeye devam ediyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye merkezli GYH, borsa kotundan çıkma açıklaması yaptığı sırada GPH'nin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 58,9640 hissesiyle çoğunluk hissedarı konumunda bulunuyordu.

GYH, Londra Borsası'ndaki GPH yatırımcılarına tüm çıkarılmış sermayesini satın almak için koşulsuz nakit teklif sunduğunu 22 Temmuz'da açıklamıştı. Teklif hükümlerine göre, GPH hissedarları, beher GPH hissesi için 4,02 doları nakit alma hakkına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şirket özelleştiğinde strateji ve yönetime kişisel olarak yön vermede kararlı olduklarını aktardı.

Kutman, "GPH, borsa kotundan çıkmasının ardından her zaman özel bir şirket olarak kalacak. Halka açıklık kaynaklı regülasyonlar nedeniyle kritik bilgileri zamanında önce açıklamak zorunda kalıyorduk. Sektör dinamiklerini dikkate aldığınızda ise bu bizi dezavantajlı bir konuma sokuyordu. ifadelerini kullandı.

Kutman, GPH'nin büyümeye devam edeceğine işaret ederek, kısa vadeli planlarında ABD, Karayipler ve Akdeniz'de yeni fırsatlar yakalamak olduğunu, uzun vadede ise Asya'ya odaklanacaklarını kaydetti.

"şirketlere işbirliği halinde hareket ediyoruz

Borsadan çıkışın olmasının kruvaziyer şirketleri için de olumlu sonuçları olacağına inandığına dikkati çeken Kutman, "Sektöre önemli bir hizmet veriyor, şirketlere işbirliği halinde hareket ediyoruz. Gemi boyutları büyümeye devam ediyor, yakıt olarak LNG'ye hızlı bir dönüşüm var ve dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler'in yeni altyapıya ihtiyacı bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Kutman, GPH'nin altyapı geliştirmeye verdiği önemi hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl içinde anlaşmasını imzaladığımız San Juan'a 400-500 milyon dolar bandında yatırım yapacağız. Daha önce işletmesini devraldığımız Bahamalar Nassasu Limanı'na yaptığımızı yatırımlarla kruvaziyer gemi trafiği arttı. Yeni bir terminal binası inşa ettik ve yerel işletmeler için perakende alanları ekledik. 2019'da 2,5 milyon olan yolcu sayısının gelecek yıl 5 milyona ulaşacağını öngörüyoruz."