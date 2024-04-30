Global Yatırım Holding'in net karı geçen yıl yüzde 76 artışla 2 milyar lirayı geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Global Yatırım Holding'in net karı geçen yıl yüzde 76 artışla 2 milyar lirayı geçti

Global Yatırım Holding\'in net karı geçen yıl yüzde 76 artışla 2 milyar lirayı geçti

Global Yatırım Holding'in (GYH) net karı geçen yıl yüzde 76 artışla 2 milyar lirayı geçti. Holdingin konsolide gelirleri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 12,2 milyar lira kaldı. Ancak, diğer iş kollarının gelirleri yüzde 29 artış gösterdi. Holdingin konsolide FAVÖK'ü yüzde 0,1 artışla 4 milyar 690 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, net kar enflasyon muhasebesinin etkisiyle yüzde 76 artarak 2 milyar lirayı aştı. Holdingin elde ettiği net kar rakamının içerisinde amortisman gideri, kur farkı gideri ve enflasyon muhasebesi uygulaması kaynaklı parasal kazanç yer aldı. GYH Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, 2024 yılını daha güçlü bir şekilde kapatmayı beklediklerini belirtti.

30.04.2024 11:20
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Global Yatırım Holding'in (GYH) net karı geçen yıl yüzde 76 artışla 2 milyar lirayı geçti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Holdingin konsolide gelirleri 2023'te bir önceki yıla göre, gaz ve madencilik iş kollarındaki daralma ve enflasyon muhasebesi hesaplaması nedeniyle yüzde 11 azalarak 12,2 milyar lira kaldı. Bu iki iş kolu hariç, grubun diğer iş kollarının konsolide gelirleri yüzde 29'luk artışla yaklaşık 6 milyar liradan 7,7 milyar liraya yükseldi. Yaşanan artışta, başta limanlar olmak üzere finans ve gayrimenkul iş kollarının katkısı etkili oldu.

Holdingin konsolide FAVÖK'ü yüzde 0,1 artışla 4 milyar 690 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, yine maden ve gaz iş kolları hariç tutulduğunda FAVÖK rakamlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artışla 2,8 milyar liradan 3,9 milyar liraya çıktığı görüldü. Net kar ise enflasyon muhasebesinin etkisiyle yüzde 76'lık artışla 2 milyar lirayı aştı.

Holdingin elde ettiği 2 milyar liralık net kar rakamının içerisinde 1 milyar 681 milyon lirası amortisman gideri, 303 milyon lirası kur farkı gideri ve 288 milyon lira enflasyon muhasebesi uygulaması kaynaklı parasal kazanç olmak üzere toplamda 1,7 milyar liralık nakit çıkışı gerektirmeyen gelir ve giderler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYH Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, oldukça başarılı bir mali yıl geçirdiklerini kaydetti.

"2024 yılını daha güçlü bir şekilde kapatmayı bekliyoruz"

Maden iş kolunda Avrupa'daki resesyonun ve gaz tarafında kamu kesiminin talep düşüşü gibi etkenlerin şirketlerinin performanslarını baskılayan başlıca nedenler olduğunu aktaran Kutman, şu açıklamalarda bulundu:

"2023'te, iş kollarımızın büyük bir kısmında enflasyon ve bütçe hedeflerinin oldukça üstünde bir performans sergilediğimizi belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Bunun yanı sıra, gaz ve madencilik iş kollarımız faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki kontrolümüz dışındaki piyasa koşulları nedeniyle bir önceki yıla kıyasla performanslarında bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte, liman iş kolumuz tarihindeki en iyi yılını yaşadı ve 2024 yılında da güçlü bir büyümeyle yoluna devam ediyor. Global Yatırım Holding olarak da 2024 yılını daha güçlü bir şekilde kapatmayı bekliyoruz."

GYH Mali İşler ve Finansmandan Sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır da sürekli büyüme ve yoğun yatırımlara rağmen, finansal rasyolarını makul seviyelerde tutmaya devam ettiklerini belirtti.

Ildır, "Brüt Borç/ FAVÖK uzun zamandır ilk defa 5,0x psikolojik sınırının altına geriledi ve 4,9x olarak gerçekleşti. Değişen piyasa koşullarına göre şekil alarak, grupta gerçekleştirdiğimiz refinansman projeleriyle grup genelinde yaklaşık yıllık 10 milyon dolarlık bir faiz tasarrufu sağladık. Piyasa koşullarını yakından takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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