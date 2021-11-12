Global yazılım şirketi Micro Focus'un uluslararası yönetim ekibine Türkiye'den üst düzey atama

Global yazılım şirketi Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, kasım ayı itibarıyla, International (Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) bölgesinde, yönetim ekibinin üyesi olarak Micro Focus International İş Stratejileri ve Pazara Gidiş Dönüşüm Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde Kırca, Micro Focus'un geniş bir coğrafyada pazara gidiş model ve stratejisinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak.

Toplam 48 ülkede 12 binden fazla çalışanı, 7 bin 500 global partneri ve 40 binin üzerindeki müşterisiyle 3 milyar dolarlık ciro yaratan dünyanın en büyük kurumsal yazılım sağlayıcılarından Micro Focus, 2014 yılından itibaren HP Yazılım Ülke Müdürü ve ardından Micro Focus ve HP Yazılım birleşmesiyle Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Ülke Genel Müdürü görevlerini yürüten Deniz Kırca, kasım ayı itibarıyla, International (Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika) bölgesinde, uluslararası yönetim ekibinin üyesi olarak 'Micro Focus International İş Stratejileri ve Pazara Gidiş Dönüşüm Direktörü' olarak atandı. Kırca, yeni görevinde Micro Focus International Başkanı ile çalışarak, global operasyonun gelecek dönemde planladığı dönüşüm için farklı ülkelerde pazara gidiş model ve stratejilerinin, müşteri memnuniyetini artıracak şekilde ve çeşitlikte verilebilmesinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak. Bu atama, şirkette Türkiye'den bu seviyede üst düzey ilk atama oluyor.

"KADINLARA ÖRNEK OLABİLİRSEM BUNDAN BÜYÜK GURUR OLAMAZ"

Micro Focus International (EMEA ve LATAM) Strateji ve Dönüşüm Direktörü Deniz Kırca, yeni görevine atanmaktan büyük gurur duyduğunu belirtiyor. Kırca, yeni görevinde neler yapacağını şöyle paylaştı:

"Yeni görevimle Türkiye'de başarıyla gerçekleştirdiğimiz pilot GTM (Go To Market)'i örnek alacağız. Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde birbirinden tamamen bağımsız ve farklı kültürlerde değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmeye odaklanacağız. Bu doğrultuda Micro Focus'un en doğru pazara gidiş model ve stratejilerini yönetim ekibiyle belirleyip, geniş bir coğrafyada uyarlayacağız. Dünyanın en büyük global yazılım markalarından birinin stratejilerine katkı sağlamak gibi büyük bir sorumluluk beni oldukça heyecanlandırıyor. Bununla beraber Türkiye'deki kadınlara pozitif örnek olabilirsem benim için bundan büyük gurur olamaz."

Türkiye'nin de daha stratejik bir konumda temsil edileceğini vurgulayan Kırca, bir kadın yönetici olarak bu birimde görev almaktan büyük heyecan duyduğunu da ekledi.