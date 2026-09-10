GlobeMeets İstanbul\'da başladı, 100 milyon avroluk iş hacmi hedefleniyor

Turizm profesyonellerini bir araya getiren GlobeMeets 2026 başladı.

GlobeMeets'ten yapılan açıklamaya göre, 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın turizm profesyonelini buluşturan GlobeMeets B2B Networking Event, "Sınırların Ötesinde Buluşma Noktası" mottosuyla dördüncü kez düzenleniyor.

Organizasyonda toplam B2B görüşme sayısının 25 bini aşması beklenirken etkinlik kapsamında 100 milyon avroyu aşkın ticari iş hacmi yaratılması hedefleniyor.

Doğrudan iş odaklı networking modelini turizm sektörü için merkeze alan organizasyon, 2027 turizm sezonunun vizyon haritasını belirleyecek stratejik ve küresel işbirliklerine ev sahipliği yapıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin küresel turizm pazarındaki konumuna dikkati çekerek, uluslararası alıcı ve satıcıları bir araya getiren B2B platformların sektörün sürdürülebilir büyümesine ve gelecek dönem hedeflerine katkısına vurgu yaptı.

Alpaslan, Türkiye'nin yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık turizm geliriyle dünyanın önde gelen dört turizm ülkesinden biri konumuna yükseldiğini belirterek, ülkenin küresel turizm pazarındaki büyümesinde kamu ve özel sektör işbirliğinin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un turizm ve kültürün yanı sıra güçlü bir uluslararası ticaret ve bağlantı merkezi olduğunu kaydederek, kentin hava ulaşımındaki erişim gücünün yalnızca Türkiye için değil, çevre ülkelerin dünya pazarlarına açılması açısından da stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise kentin küresel turizmde yalnızca önemli bir destinasyon değil, aynı zamanda ticaret ve işbirliklerinin merkezi haline geldiğini vurguladı.

İstanbul'un uluslararası kongre ve etkinlik pazarındaki büyümesine de değinen Avdagiç, kentin 2025 verileriyle Avrupa'da 13'üncü, dünyada 18'inci sıraya yükseldiğini belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker de seyahat acentelerinin uluslararası pazarlarla daha güçlü bağlantılar kurmasının önemine işaret ederek, yabancı dijital platformlara ilişkin düzenlemelerde ise yerli ve yabancı şirketler için eşit rekabet koşullarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan etkinlik yarın da devam edecek.