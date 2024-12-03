GMD'den 2025 Türkiye Strateji Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

GMD'den 2025 Türkiye Strateji Raporu

GMD, 2025'te enflasyon ve büyüme tahminlerini içeren raporunu yayınladı, faiz indirimine vurgu yaptı.

03.12.2024 12:51
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Global Menkul Değerler (GMD), yatırımcılara yönelik hazırladığı "2025 Türkiye Strateji Raporu"nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Menkul Değerler Araştırma Departmanının "Politikaların Normalleşme Ekseninde Farklı Yönde Etkiler" başlığıyla hazırladığı rapora göre, 2025'in ilk yarısında enflasyonla mücadele nedeniyle sınırlı büyüme devam edecek. Yılın ikinci yarısında ise enflasyondaki düşüşe eşlik edecek faiz indirimlerinin etkisiyle ılımlı büyüme tekrar başlayacak.

Pandemiden bu yana büyümeye katkısı negatif olan stokların 2025'te çeyreklik bazda büyümeye pozitif katkı gösterebileceğine değinilen raporda, bu yılın özellikle ikinci çeyreğinden itibaren ekonominin ana eğiliminde gözlenen ılımlı yavaşlamanın, geçmiş faiz artırımlarının gecikmeli etkileriyle yılın kalan kısmında ve 2025'in ilk yarısında, potansiyel düzeyin altında kalan yıllık büyüme oranları eşliğinde devam etmesinin beklendiği, enflasyonda kalıcı düşüşe eşlik edecek faiz indirimlerinin katkısıyla ise, büyüme görünümünün gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ılımlı toparlanma yönünde gelişmesinin beklendiği belirtildi.

GMD'nin raporunda 2025'e yönelik enflasyon tahmini de yer alırken, parasal sıkılaşma tedbirlerinin gecikmiş etkileriyle birlikte enflasyon beklentilerinin iyileşme göstermesiyle, hazirandan itibaren yıllık enflasyonda sert düşüşlerin görüldüğüne dikkati çekildi.

Yıllık TÜFE enflasyon oranının ilk 6 ayda kalıcı kur şoku olmadığı sürece yüzde 40'lardan yüzde 30'lara geleceği beklentisi yer alırken, rapora göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 27,5 seviyesinde oldu.

Politika faizinde indirim sürecinin gündemde tutulduğu anlatılan raporda, gerek enflasyonun ana eğiliminde gözlenen düşüş, gerekse de iç talepten beklenen katkının belirginleşmesi ve hizmet sektöründeki katılığın çözülme süreçleri göz önüne alındığında, politika faizinin 2025'in ilk yarı sonunda yüzde 37,5'e, yıl sonunda da yüzde 33,5'e ineceği tahminlerine yer verildi.

Raporda, 2025'te küresel politikalardaki değişimle içeride makro ekonomik güçlenme ve politikalarda beklenen etkisi doğrultusunda, BIST100 için yüzde 39'luk getiri potansiyeline işaret eden 12 aylık hedef fiyat tahmini 13 bin 450 seviyesi olarak belirlendi.

GMD, ortaya çıkan makro ekonomik görünüm ve küresel konjonktürle "faiz indirimi" öngörüsü odaklı 2025 stratejisinde, bankacılık, GYO, çimento, enerji, demir çelik, otomotiv ve savunma sektörlerini beğendikleri sektörler olarak öne çıkardı.

GMD Strateji Raporu'nda uzun vadeli model portföyünde en beğenilen hisseler ise GARAN, VAKBN, ASELS, ASTOR, CIMSA, EKGYO, FROTO, EREGL şeklinde belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GMD'den 2025 Türkiye Strateji Raporu - Son Dakika

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