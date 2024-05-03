GMKA, kadın girişimcileri destekleyerek üretkenliği artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

GMKA, kadın girişimcileri destekleyerek üretkenliği artırıyor

GMKA, kadın girişimcileri destekleyerek üretkenliği artırıyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), kadın girişimcileri destekleyerek yerel düzeyde üretkenliği artırıyor ve kadın istihdamına katkıda bulunuyor. GMKA'nın desteklediği proje ile kadınlar yeni tezgahlar ile kurulan atölyede dokuma üretim kapasitesini artırdı. Aynı zamanda geleneksel dokuma teknikleri ile el emeği ürünler üreterek kültürel mirası da yaşatıyor.

03.05.2024 15:45  Güncelleme: 16:04
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) bölgesindeki kadın girişimcileri destekleyerek yerel düzeyde üretkenliği artırıyor aynı zamanda kadın istihdamına da katkıda bulunuyor. GMKA'nın Kırsal Ekonominin Desteklenmesi Programı ile destek olduğu "Geçmişten Geleceğe Pamuk ve Yünün Mekikle Dansı" projesinde kadınlar yeni tezgahlar ile kurulan atölyede dokuma üretim kapasitesini artırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GMKA, desteklediği proje ile Balıkesir Ayvalık'ta faaliyetlerini yürüten Kadın Emeğini Destekleme İşliği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ortak iş yapma kültürünü geliştirirken, geleneksel dokuma teknikleri ile el emeği ürünler üreterek somut olmayan kültürel mirası da yaşatıyor.

Bölge kadınları üretime değer katıyor

Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlama amacını güden proje ile kırsal alanda üretilen ürünlerin katma değerinin artırılması, kırsalda faaliyet gösteren üreticilerin örgütlenme kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğini arttırarak daha fazla kadına iş olanağı sağlamak hedefleniyor. Eko sisteme zarar vermeyen ürünlerin üretilmesine ve kullanılmasına katkı sağlamak da projenin amaçları arasında yer alıyor.

Kooperatif bu proje ile kurumsal kimlik oluşturarak markalaşmayı başarmak, sedefli battaniye için coğrafi işaret alma konusunda girişimde bulunmak, aynı zamanda üretim süreçlerimizi kısaltarak verimi arttırmak, toptan satış kabiliyeti kazanmak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, kullanılan el eğirmesi kökboyalı yün sayesinde hayvancılığı desteklemeyi de amaç ediniyor.

Artan kapasite ile birlikte kooperatif bünyesine daha fazla kadının katılması bekleniyor. Hedeflere güç birliği yaparak ulaşılacağı düşünülen projede, ülke kaynaklarını verimli kullanarak ve ekolojik sisteme zarar vermeyen sağlıklı malzemelerden üretilen ürünlerinulusal ve uluslararası pazarlarda yer alması bekleniyor.

"Sürdürülebilir Bir Kalkınmaya İvme Kazandırıyoruz"

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Ajansımızın desteklediği projeler, kadın girişimcilerin güçlenmesine ve yerel ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlıyor. Genel Müdürlüğümüzün de bu sene belirlemiş olduğu 'Kadın İstihdamı' teması doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projede de kadınların el emeği ürünlerini geleneksel dokuma teknikleriyle üretmelerine seçenek tanıyarak kültürel mirasın yaşatılmasına ve ekonomik değer oluşturulmasına katkı sağladığımız için mutluyuz.

Bu projeler kırsal alandaki üreticilerin örgütlenmesini güçlendirerek kadınlara iş şartları sunuyor ve ekolojik sürdürülebilirliği destekliyor. GMKA'nın kadın kooperatiflerini destekleme ve güçlendirme çabaları, bölgedeki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor. Bu projeler ile bölge ekonomisine de katkıda bulunarak sürdürülebilir bir kalkınmaya ivme kazandırıyoruz." diye konuştu.

GMKA ilan ettiği Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile kooperatifler vasıtasıyla kadınların ortak iş yapma kültürünü geliştirmeye devam ederken Güney Marmara Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Programı ile de kadın kooperatiflerinin kapasitelerini güçlendirmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Marmara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GMKA, kadın girişimcileri destekleyerek üretkenliği artırıyor - Son Dakika

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