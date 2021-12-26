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Göger'den çağrı: "Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli" - Son Dakika

Göger'den çağrı: "Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli"

26.12.2021 11:21
Göger'den çağrı: "Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli"

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, döviz kurundaki düşüşün maliyetleri azalttığını belirterek, tüm ürünlerde indirim çağrısı yaptı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, döviz kurundaki düşüşün maliyetleri azalttığını belirterek, tüm ürünlerde indirim çağrısı yaptı.

Başkan Niyazi Göger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik program sonrası döviz kurundaki düşüşün maliyetler üzerindeki baskıyı hafiflettiğine dikkati çekti.

Dövizdeki düşüşün raf fiyatlarına yansıması için üreticisinden, tedarikçisinden, perakendecisine kadar tüm sektörlere önemli görevler düştüğüne işaret eden Göger, "Hükümetimizin aldığı tedbirler sonucunda döviz kuru aşağı çekilirken, vatandaşlarımız da artan fiyatların aynı şekilde geri alınmasını beklemektedir. Döviz kurundaki artışı bahane ederek tüm ürünlere zam yapan, her gün fiyat etiketlerini değiştiren AVM, zincir marketler ve tedarikçi firmalar, samimiyetlerinin inandırıcılığı için zamları geri çekmek zorundadır" dedi.

AVM, zincir market ve tedarikçilerin fiyatlarda indirim yapmasının silsile yoluyla tüm kesimleri etkileyeceğini belirten Göger, "Ülke ekonomisinin lokomotifi olan esnaf ve sanatkarlar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik bağımsızlık savaşı olarak çerçevelediği yeni ekonomi politikalarını sonuna kadar destekliyor ve her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeni ekonomik program toplumun bütün kesimlerince sahiplenilmeli, yapılan zamlar derhal geri çekilmelidir. Bunun sonucu olarak da kısa zaman içerisinde büyük marketlerden küçük esnafa kadar tüm sektörlerde fiyatlar rayına oturacaktır" diye konuştu. - ADANA

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Esnaf ve Sanatkarlar, Döviz Kuru, Döviz, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Göger'den çağrı: 'Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Göger'den çağrı: "Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli" - Son Dakika
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