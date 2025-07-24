Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir alan, "Gökpınar Gölü Tabiat Parkı" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içinde bulunan alan, Milli Parklar Kanunu gereğince "Gökpınar Gölü Tabiat Parkı" ilan edildi.
Kararda, tabiat parkına ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Gökpınar Gölü Tabiat Parkı İlan Edildi - Son Dakika
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