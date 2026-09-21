Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan bu ay 18 bin 334 gence ödeme yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan bu ay 18 bin 334 gence ödeme yapıldığını açıkladı

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Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan bu ay 18 bin 334 gence 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Fon kapsamında bugüne kadar 222 bin 988 genç sıfır faizli kredi desteğinden yararlanırken, tek çocuk sahibi 20 bin 162 çiftin borç taksitleri hibe edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18 bin 334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, fonun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" dedi.

Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 20 bin 162 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 409 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 20 bin 571 çiftimizin, 20 bin 988 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Evlilik yolundaki 222 bin 988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk"

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 308 bin 767'e ulaştı. Bu ay 18 bin 334 gencimize 2 milyar 76 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 222 bin 988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 260 bin 234 gencimizin yanında olduk."

Kaynak: İHA
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