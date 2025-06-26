Göktuğ Çağrıcı: "Fan Token\'lar Kulüplerin Yeni Gelir Kapısı ve Dijital Köprüsü Oldu"

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), Web3 teknolojilerinin hızla yayıldığı dijital çağda, kıtaları ve kültürleri birleştiren İstanbul'un kalbinde düzenlenen prestijli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Kripto para birimlerinin günlük yaşamdaki etkilerini ele alan bu platform, Web3 dünyasının fikir liderlerini bir araya getiriyor.

Etkinlik, girişimcilerden yatırımcılara, yeni projelerden dev teknoloji şirketlerine kadar birçok paydaşın katılımıyla dijital ekonominin nabzını tutuyor. Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye'de, hükümet destekli bu tür organizasyonlar hem sektörün ivmesini artırıyor hem de küresel iş birliklerine olanak sağlıyor.

GÖKTUĞ ÇAĞRICI: "FAN TOKEN'LAR KULÜPLERE YENİ BİR NEFES OLDU"

Etkinlikte Fan Token uzmanı Göktuğ Çağrıcı, Haberler.com'a verdiği özel röportajda fan token'ların hem kulüpler hem de taraftarlar için taşıdığı anlamı anlattı. Çağrıcı'ya göre fan token'lar, kulüplerin taraftarlarıyla dijital bağ kurmasını sağlıyor. Token sahipleri, statta çalacak müzikten futbolcularla tanışma gibi birçok özel ayrıcalığa sahip olabiliyor.

Örnek olarak, Trafalgar Sport'un fan token sahiplerini efsane futbolcularla maça çıkardığı etkinliği hatırlatan Çağrıcı, bu sistemin taraftarla kulüp arasında dijital bir köprü kurduğunu belirtti. Özellikle futbolun Türkiye'deki etkisi düşünüldüğünde, bu modelin büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

"PANDEMİYLE BÜYÜYEN FAN TOKEN EKONOMİSİ, KULÜPLERİ RAHATLATTI"

Fan token'ların yükselişinde pandeminin büyük rol oynadığını belirten Göktuğ Çağrıcı, bu dönemde azalan gelirler nedeniyle kulüplerin alternatif finansal çözümlere yöneldiğini ifade etti. Maçlara taraftar alınamaması ve mağaza satışlarının durması gibi nedenlerle kulüplerin ekonomik olarak zorlandığı bu süreçte, fan token'lar önemli bir gelir kapısı oluşturdu.

Çağrıcı, 2022 verilerine göre Türkiye'deki kulüplerin fan token yoluyla 680 milyon TL gelir elde ettiğini söyledi. Bu finansal katkının, yıldız oyuncuların transferine ve kulüplerin mali rahatlamasına olanak sağladığını vurguladı. Etkinliği ise sektörün büyümesine katkı sağlayan önemli bir platform olarak değerlendirdi ve bu tarz organizasyonların Türkiye'de daha fazla düzenlenmesini temenni etti.