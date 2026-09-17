Gölbaşı içme suyu projesinin yüzde 65’i tamamlandı - Son Dakika
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Gölbaşı içme suyu projesinin yüzde 65’i tamamlandı

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Gölbaşı içme suyu projesinin yüzde 65’i tamamlandı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yatırımlarını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yatırımlarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) ve HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) iş birliğiyle yürütülen Gölbaşı İçme Suyu Projesi'nde çalışmaların yaklaşık yüzde 65'i tamamlandı.

Hatay'ın "Melen'i" olarak nitelendirilen proje kapsamında Gölbaşı kaynağından elde edilecek suyun kentteki içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanıyor. Projede inşa edilecek 37 kilometrelik çelik içme suyu iletim hattının 24 kilometrelik bölümü tamamlandı.

İçme suyunun güvenli ve verimli şekilde iletilmesini sağlayacak terfi merkezi inşasında da önemli ilerleme kaydedildi. İletim hattının 7 kilometrelik bölümünde 1.200 milimetrelik, yaklaşık 30 kilometrelik bölümünde ise 800 milimetrelik çelik borular kullanılacak.

5 ilçenin içme suyu ihtiyacına katkı sağlayacak

Gölbaşı kaynağından temin edilecek suyla Amik Ovası'nda yaşanan su stresinin azaltılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu, Antakya ve Altınözü ilçelerinin içme suyu ihtiyacının Gölbaşı kaynağından karşılanması planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca 10 bin metreküp kapasiteli iki içme suyu deposunun inşası devam ediyor. İçme suyunun depolanması ve iletim sisteminin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, arıtma tesisleri için gerçekleştirilen zemin etütleri de tamamlandı.

Zemin etütlerinin tamamlanmasının ardından arıtma tesislerinde kazı çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Hatay'ın içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve kentte artan içme suyu ihtiyacına yönelik uzun vadeli çözüm oluşturulması hedefleniyor.

HATSU yetkilileri, kent genelinde içme suyu ihtiyacına yönelik altyapı yatırımlarının sürdürüldüğünü belirterek Gölbaşı İçme Suyu Projesi'ndeki çalışmaların planlanan doğrultuda devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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