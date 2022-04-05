Golda, küresel gıda risklerine hazır - Son Dakika

Un, irmik, makarna, bisküvi ve bakliyat alanında üretim yapan Golda Gıda, ramazandaki talep artışları için gerekli hazırlıklarını yaparak, raflarda yerini aldı.

BERA Holding şirketlerinden gıda sektöründe faaliyetini sürdüren Golda Gıda AŞ.'den yapılan açıklamaya göre şirket, ürettiği ürünleri yaklaşık 80 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlarken, ramazan ayında da olası talep artışlarına karşı gerekli hazırlıkları yaparak tüm ürünleri tedarik zincirlerine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, ramazan ayında gıda tedarikinde ve Golda Gıda ürünlerinde herhangi bir problemin yaşanmadığına dikkati çekti.

Doğan, Golda'nın sektördeki yerine vurgu yaparak, "İki yıldır yaşanan salgın ve devam eden iklimsel sorunlar, diğer taraftan geçtiğimiz şubat ayında patlak veren Rusya - Ukrayna savaşından dolayı stratejik önemi günden güne artan gıda sektöründe firmamız kısa ve orta vadede yıllık yüzde 25 - 30 büyüme sağlayarak önemli yerlere sahip olmayı hedeflemektedir. Sektörde kuraklık dolayısı ile ham madde temini ve lojistik sorunları aşıldığı takdirde sektördeki büyüme daha da volümlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan itibaren 30 milyon dolarlık yatırım

Golda Gıda AŞ.'nin üretim ve kapasite rakamlarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Ana üretim tesislerimiz ve kapasitelerimiz; irmik yıllık 80 bin ton buğday kırım kapasitesine, makarna 62 bin ton, un 90 bin ton buğday kırım kapasitesine, bakliyat 24 bin ton ve bisküvi - gofret - marshmallow ise yıllık 12 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca 1.000 kapasiteli büyükbaş hayvancılık tesisi faaliyete geçmiş, yıllık 500 buzağı ve 5.5 milyon litre süt üretimi kapasitesine sahiptir. Golda Gıda A.Ş. olarak kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolar yatırım yapılmıştır. Golda markası ile makarna, un, bakliyat çeşitleri ve bisküvi grubu olarak 2021 yılında geçmiş yıla göre makarnada yüzde 30 olmak üzere toplamda yüzde 35 büyüme sağlamıştır.

İç piyasa ve ihracat alanlarında toplamda yıllık 14 milyon dolar ciroya yaklaşmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında küresel salgın ile zorlu bir çalışma ortamı oluşmuş, bir yandan personelimizin sağlığı ile ilgili korumacı olmamız diğer yandan ise salgın ile oluşan yoğun talebe cevap verebilmek için özverili bir şekilde çalışarak bu süreci doğru yönettiğimize inanıyoruz. Çalışmalarımızın sonucunda hedeflerimize yüzde 93 oranında ulaşarak yılı geride bıraktık."

Yüzde 35'in üzerinde büyüme hedefledik

Türkiye'nin artan gıda ihtiyacını karşılarken, 2022 yılı içerisinde artan talebin etkisiyle üretim kapasitelerini artırmak adına 2.500.000 lira makine yatırımı yapıldığını belirten Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Makarna üretim tesisimize bir adet çok amaçlı paketleme makinası alınmıştır. Makarna sektöründe nitelikli pazar olan Japonya için 'Bundle Spaghetti' üretim yatırımımızı 2021 yılında yaparak 2022 yılında üretime geçmeyi hedefledik. Bu yatırımlarımızla birlikte 2022 büyüme hedefimiz yüzde 35'in üzerinde olacaktır.

2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Noodle (hazır makarna) ve kek üretim tesisi yatırım planlarımızı oluşturduk. Noodle makarna yatırımı ile tüketim alışkanlığı değişen Z kuşağına hitap ederek yeni bir pazar açmayı planlıyoruz."