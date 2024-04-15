Goldman Sachs'ın net karı yüzde 28 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Goldman Sachs'ın net karı yüzde 28 arttı

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 4,1 milyar dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı da 11,58 dolara çıktı. Goldman Sachs'ın geliri ise yüzde 16 artarak 14,2 milyar dolara yükseldi.

15.04.2024 16:05
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NEW ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 4,1 milyar dolara ulaştı.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, yılın birinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 4,1 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2023'ün aynı dönemindeki net karı 3,2 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2023'ün ilk çeyreğinde 8,79 dolar olarak kaydedilen hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 11,58 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 14,2 milyar dolara ulaştı. Banka, 2023'ün birinci çeyreğinde 12,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin, küresel bankacılık ve piyasalar gelirleri, yatırım bankacılığı ücretleri, sabit gelir, döviz ile emtia ve hisse senetlerindeki güçlü performansın etkisiyle ilk çeyrekte 9,7 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

Goldman Sachs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Goldman Sachs'ın net karı yüzde 28 arttı - Son Dakika

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