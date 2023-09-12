Goldman Sachs, Türkiye için cari açık tahminini yükseltti

Goldman Sachs, Temmuz'da "keskin bir şekilde bozulduğunu" belirttiği Türkiye'nin cari açık tahminini 2023 yılı için 38 milyar dolardan 43 milyar dolara yükseltti.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Banka, "Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte, cari açığının 2023'ün tamamı için 43 milyar dolara (önceki tahmin 38 milyar dolar) ulaşmasını bekliyoruz" diyerek, rakamın "ileride iyileşmesinin" gerektiğini belirtti.

"İTHALATIN DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Raporda, "Yukarı yönlü vergi düzenlemeleri sayesinde ve kredi büyümesinin Ağustos ayında negatife dönmesiyle birlikte kredi daralmasının derinleşmesinin iç talebi yavaşlatacağını ve dolayısıyla yılın geri kalanında ithalatı daha da düşüreceğini öngörüyoruz" denildi.