Gölecik Barajı, Türkiye ekonomisine 345 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gölecik Barajı, Türkiye ekonomisine 345 milyon lira katkı sağlayacak

Gölecik Barajı, Türkiye ekonomisine 345 milyon lira katkı sağlayacak

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Karacabey'de inşa edilen Gölecik Barajı'nın sulama ve içme suyu amacıyla ülke ekonomisine 345 milyon liralık katkı sağlayacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ve Karacabey ilçesinin su ihtiyacı da karşılanacak.

22.07.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sulama ve içme suyu amacıyla Karacabey'de inşa edilen Gölecik Barajı'nın ülke ekonomisine 345 milyon liralık katkı sağlayacağını belirterek, "Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı ile hükümetimiz Bursa merkezi ve ilçelerinde son dönemde önemli su yapılarını hizmete aldı. Yakın zamanda açacağımız Gölecik Barajı Karacabey ve yöreye önemli katma değer sağlayacak" dedi.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Sulama ve içmesuyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu

ihtiyacı karşılanacaktır. 'dedi.

Gölecik Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini ve bu çerçevede şimdiye kadar yaklaşık 637 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirilerek; 91,00 m kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandığını kaydeden Gürkan, "Ayrıca eş zamanlı olarak; Enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları (91,00 m

kotunda) yamaçlara doğru yükselerek devam ettirilmektedir. Su Alma Şaftı cebri boruların montajı devam etmekte olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatı (91,60m kotunda) sürdürülmektedir. Asansör/ havalandırma şaftı (92,00 m kotunda) ve prekast

merdiven imalatına (92,10 m kotunda) da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmıştır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, AK Parti, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gölecik Barajı, Türkiye ekonomisine 345 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
06:55 Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Gölecik Barajı, Türkiye ekonomisine 345 milyon lira katkı sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement