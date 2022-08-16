ABD'den Türk firmaya 'Yüksek Gıda Güvenliği Standardı' sertifikası

Golf Dondurma, gıda güvenliği alanında dünyanın en önemli standartlarından biri olan American Institute of Banking (AIB) sertifikası almaya hak kazandı.

Türkiye'nin önde gelen yerli dondurma üreticilerinden Golf Dondurma, gıda güvenliği alanında dünyanın en önemli standartlarından biri olan American Institute of Banking (AIB) sertifikası aldığını duyurdu. Golf Dondurma CEO'su Ergün Akkaya, ürün geliştirirken yenilikçi ve inovatif olmanın, tüketiciyi dinleyerek ihtiyaçlarına göre hareket etmenin yanı sıra, ürün tedariği ve üretim süreçlerini de titizlikle ele aldıklarını belirtti.

AIB standartlarının, Golf Dondurma'nın tüm bu süreçlerdeki hassasiyetine karşılık geldiğini kaydeden Akkaya, şöyle devam etti: "Üretimde standardizasyon artık bir tercih olmaktan çıktı, ana prensip haline geldi. Son beş yılda üretim süreçlerimizi iyileştirmek için önemli yatırımlar yaptık. Buradaki motivasyonumuz, Golf Dondurma severlere beğendikleri dondurmayı en iyi şartlarda ve hijyen koşullarında ulaştırmak. Bunun da iki yolu var; birincisi, tüketiciyi dinlemek ve oradan aldığımız geri bildirimi Ar-Ge ile destekleyerek yenilikçi ürünler geliştirmek. İkincisi de geliştirdiğimiz bu ürünleri hijyenik koşullarda üretip tüketiciye ulaştırmak. Dünyada katma değerli ürünlere yönelim devam ediyor. Katma değerli ürünler üretmek için katma değerli girdi kullanmak gerekiyor. Zira tüketiciler artık yedikleri gıdalarla ilgili dünden daha bilgili, daha meraklı ve sorgulayıcı. Bu trendin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği görülüyor. Bu isteğe cevap vermek için en iyi hammaddeyi en iyi kaynaktan almak, en son teknoloji ile üretmek, hızlı şekilde pazara sunmak, tüketicinin damağına ulaşıncaya kadar takip etmek gerekiyor. AIB sertifikası bu süreçleri en doğru takip ettiğimizin de kanıtı oldu."

"Personel Uygulamaları", "Gıda güvenliği için bakım", "Zararlı yönetimi", "Temizlik uygulamaları" ile "Ön gereklilik ve gıda güvenliği programları yeterliliği" başlıklarından toplam beş kriter üzerinden yapılan değerlendirmede, şirketin oldukça yüksek bir puanla denetimi geçtiğini hatırlatan Akkaya, "AIB standardı aynı zamanda önemli bir İyi Üretim Uygulaması (Good Manifacturing Practices). Programa dahil olan firmaların çoğu, ilk denetimlerinde 15 ve üzeri yetersiz uygunsuzluk alırlar ve 2 yıl gibi bir sürede de bu uygunsuzlukları kapamak için çalışırlar. Ocak 2022'de alınan eğitim sonrası Haziran ayında iki günlük AIB denetimini tamamladık. Kapanış toplantısında yetersiz değerlendirilen herhangi bir madde olmadı ve sertifikayı almaya hak kazandığımız beyan edildi. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL